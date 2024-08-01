Малосольные огурцы на минеральной воде: получатся очень хрустящими
Малосольные огурцы можно считать даже лучше консервированных, потому что для приготовления таких овощей вам не понадобится уксус. В качестве консерванта можно взять обычную газировку. Овощи получатся очень хрустящими и сочными.
Идея приготовления малосольных огурцов с минеральной водой опубликована на странице фудблогерки Елены с ником olena mykolaivna56 в Instagram. Идеальное дополнение к шашлыку.
Как приготовить малосольные огурцы с минеральной водой:
1. В банке 1,5 л на низ положить укроп с зонтиками и наложить огурцы.
2. Сверху положить чайную ложку потертого чеснока, 3 ч. ложки с верхом соли.
3. Залить газировкой минеральной водой, чтобы была полная банка.
4. Накрыть капроновой крышкой.
5. Есть можно через сутки или две.
6. Хранить нужно не в холодильнике, а в прохладном помещении.
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