Малосольные огурцы на минеральной воде: получатся очень хрустящими

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Малосольные огурцы на минеральной воде: получатся очень хрустящими

Малосольные огурцы можно считать даже лучше консервированных, потому что для приготовления таких овощей вам не понадобится уксус. В качестве консерванта можно взять обычную газировку. Овощи получатся очень хрустящими и сочными.

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Идея приготовления малосольных огурцов с минеральной водой опубликована на странице фудблогерки Елены с ником olena mykolaivna56 в Instagram. Идеальное дополнение к шашлыку.

Малосольные огурцы на минеральной воде: получатся очень хрустящими

Как приготовить малосольные огурцы с минеральной водой:

1. В банке 1,5 л на низ положить укроп с зонтиками и наложить огурцы.

Малосольные огурцы на минеральной воде: получатся очень хрустящими

2. Сверху положить чайную ложку потертого чеснока, 3 ч. ложки с верхом соли.

3. Залить газировкой минеральной водой, чтобы была полная банка.

Малосольные огурцы на минеральной воде: получатся очень хрустящими

4. Накрыть капроновой крышкой.

Малосольные огурцы на минеральной воде: получатся очень хрустящими

5. Есть можно через сутки или две.

Малосольные огурцы на минеральной воде: получатся очень хрустящими

6. Хранить нужно не в холодильнике, а в прохладном помещении.

Малосольные огурцы на минеральной воде: получатся очень хрустящими

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