Малосольные огурцы можно готовить с кетчупом, горчицей, чесноком, листьями хрена и вишни. Для того, чтобы они были хрустящими, огурцы обязательно нужно замочить в холодной воде.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих огурцов с кетчупом, специями.

Ингредиенты:

огурцы – 2 кг

вода – 1 л

кетчуп Чили – 150 г

соль – 2 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

дижонская горчица – 2 ч. л.

листья хрена

соцветие укропа

гвоздика

душистый перец горошком

Способ приготовления:

1️. Помойте огурцы и зелень, также вы можете по своему вкусу добавить листья смородины или вишни.

2. Для приготовления маринада в кипящую воду добавляем сахар, дижонскую горчицу, соль, перец и кетчуп Чили. Маринад должен закипеть.

3️. На дно банок выложите гвоздику, душистый перец и зелень. Сверху на специи в банки плотно складываем огурцы, из огурцов обрезаем края – это ускорит их засолку.

4. Когда маринад закипит, снимаем его с огня, даем ему остыть около 20-25 минут и заливаем банки с наполненными огурцами так, чтобы маринад полностью покрыл огурцы.

5. Закрываем банки и оставляем их при комнатной температуре на ночь или примерно на 12 часов. Через это время убираем банки в холодильник и оставляем их там еще на 36 часов.