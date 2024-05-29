Малосольные огурцы с горчицей и кетчупом: есть можно через 12 часов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Малосольные огурцы с горчицей и кетчупом: есть можно через 12 часов

Малосольные огурцы можно готовить с кетчупом, горчицей, чесноком, листьями хрена и вишни. Для того, чтобы они были хрустящими, огурцы обязательно нужно замочить в холодной воде. 

Как правильно приготовить малосольные огурцы

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих огурцов с кетчупом, специями. 

Ингредиенты:

  • огурцы – 2 кг
  • вода – 1 л
  • кетчуп Чили – 150 г
  • соль – 2 ст. л. 
  • сахар – 1 ч. л.
  • дижонская горчица – 2 ч. л.
  • листья хрена
  • соцветие укропа
  • гвоздика
  • душистый перец горошком 

Способ приготовления: 

1️. Помойте огурцы и зелень, также вы можете по своему вкусу добавить листья смородины или вишни.

Свежие огурцы

2. Для приготовления маринада в кипящую воду добавляем сахар, дижонскую горчицу, соль, перец и кетчуп Чили. Маринад должен закипеть.

Маринад для огурцов

3️. На дно банок выложите гвоздику, душистый перец и зелень. Сверху на специи в банки плотно складываем огурцы, из огурцов обрезаем края – это ускорит их засолку.

Огурцы со специями

4. Когда маринад закипит, снимаем его с огня, даем ему остыть около 20-25 минут и заливаем банки с наполненными огурцами так, чтобы маринад полностью покрыл огурцы.

Приготовление огурцов с маринадом

5. Закрываем банки и оставляем их при комнатной температуре на ночь или примерно на 12 часов. Через это время убираем банки в холодильник и оставляем их там еще на 36 часов. 

Готовые огурцы
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