Малосольные огурцы сухой засолки: можно есть уже через 3 часа

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Малосольные огурцы

Хрустящие малосольные огурцы можно есть уже через 3 часа. Для этого приготовьте их методом сухого засола. Понадобится всего 5 простых компонентов. Никаких маринадов делать не придется.

Идея приготовления хрустящих огурцов сухого засола опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Овощи получаются очень сочными. Подходят вместо салатов.

Малосольные огурцы сухой засолки: можно есть уже через 3 часа

Ингредиенты:

  • огурцы – 1 кг
  • соль – 1 ст.л.
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  • укроп – 1 пучок
  • петрушка – 1 пучок
  • чеснок – 1 головка

Способ приготовления:

Малосольные огурцы сухой засолки: можно есть уже через 3 часа

1. Огурцы вымыть.

2. Отрезать кончики.

Малосольные огурцы сухой засолки: можно есть уже через 3 часа

3. Разрезать пополам.

4. Чеснок почистить, порезать не очень мелко.

5. Измельчить зелень.

6. Смешайте все ингредиенты с солью в пакете.

Малосольные огурцы сухой засолки: можно есть уже через 3 часа

7. Завязать его и хорошо стряхнуть несколько раз.

8. Поставить в холодильник.

Малосольные огурцы сухой засолки: можно есть уже через 3 часа

9. Через 3 часа (или на следующий день) можно есть.

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