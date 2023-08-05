Хрустящие малосольные огурцы можно есть уже через 3 часа. Для этого приготовьте их методом сухого засола. Понадобится всего 5 простых компонентов. Никаких маринадов делать не придется.

Идея приготовления хрустящих огурцов сухого засола опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Овощи получаются очень сочными. Подходят вместо салатов.

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг

соль – 1 ст.л.

Видео дня

укроп – 1 пучок

петрушка – 1 пучок

чеснок – 1 головка

Способ приготовления:

1. Огурцы вымыть.

2. Отрезать кончики.

3. Разрезать пополам.

4. Чеснок почистить, порезать не очень мелко.

5. Измельчить зелень.

6. Смешайте все ингредиенты с солью в пакете.

7. Завязать его и хорошо стряхнуть несколько раз.

8. Поставить в холодильник.

9. Через 3 часа (или на следующий день) можно есть.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: