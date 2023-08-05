Малосольные огурцы сухой засолки: можно есть уже через 3 часа
Хрустящие малосольные огурцы можно есть уже через 3 часа. Для этого приготовьте их методом сухого засола. Понадобится всего 5 простых компонентов. Никаких маринадов делать не придется.
Идея приготовления хрустящих огурцов сухого засола опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Овощи получаются очень сочными. Подходят вместо салатов.
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг
- соль – 1 ст.л.
- укроп – 1 пучок
- петрушка – 1 пучок
- чеснок – 1 головка
Способ приготовления:
1. Огурцы вымыть.
2. Отрезать кончики.
3. Разрезать пополам.
4. Чеснок почистить, порезать не очень мелко.
5. Измельчить зелень.
6. Смешайте все ингредиенты с солью в пакете.
7. Завязать его и хорошо стряхнуть несколько раз.
8. Поставить в холодильник.
9. Через 3 часа (или на следующий день) можно есть.
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