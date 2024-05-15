Малосольные огурцы в пакете, которые можно есть через 10 минут: самый легкий рецепт закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
33
Малосольные огурцы в пакете, которые можно есть через 10 минут: самый легкий рецепт закуски

Малосольные огурцы можно готовить с разными специями и чесноком. Стоит отметить, что готовить их можно и просто в пакете. 

Как вкусно приготовить малосольные огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих малосольных огурцов, которые готовятся в пакете. 

Рецепт огурцов
Видео дня

Ингредиенты: 

  • Огурцы – 350 г
  • Укроп – пучок
  • Масло – 2 ст. л. 
  • Чеснок – 3 зуб. 
  • Уксус – 1 ст. л. 
  • Соль – 1/2 ч. л. 

Способ приготовления: 

1. Помойте и порежьте огурцы пополам или на 4 части. 

Свежие огурцы

2. Добавьте соль, специи, тертый чеснок, масло, уксус, укроп и хорошо перемешайте в пакете. 

Приготовление огурцов

3. Оставьте в холодильнике на 5-10 минут и можно есть. 

Готовые огурцы

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты