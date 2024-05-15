Видео дня
Малосольные огурцы в пакете, которые можно есть через 10 минут: самый легкий рецепт закуски
Малосольные огурцы можно готовить с разными специями и чесноком. Стоит отметить, что готовить их можно и просто в пакете.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих малосольных огурцов, которые готовятся в пакете.
Ингредиенты:
- Огурцы – 350 г
- Укроп – пучок
- Масло – 2 ст. л.
- Чеснок – 3 зуб.
- Уксус – 1 ст. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте огурцы пополам или на 4 части.
2. Добавьте соль, специи, тертый чеснок, масло, уксус, укроп и хорошо перемешайте в пакете.
3. Оставьте в холодильнике на 5-10 минут и можно есть.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: