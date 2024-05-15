Малосольные огурцы можно готовить с разными специями и чесноком. Стоит отметить, что готовить их можно и просто в пакете.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих малосольных огурцов, которые готовятся в пакете.

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Ингредиенты:

Огурцы – 350 г

Укроп – пучок

Масло – 2 ст. л.

Чеснок – 3 зуб.

Уксус – 1 ст. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте огурцы пополам или на 4 части.

2. Добавьте соль, специи, тертый чеснок, масло, уксус, укроп и хорошо перемешайте в пакете.

3. Оставьте в холодильнике на 5-10 минут и можно есть.

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