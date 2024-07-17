Малосольные огурцы за 10 минут: легкий пошаговый рецепт от Ярославского
Малосольные огурцы – это отличная закуска к любому основному блюду, но особенно она подходит именно к шашлыку. Но что делать, если выезд на природу оказался внезапным, а в запасе нет этой закуски? Выход есть, ведь его можно сделать по быстрому рецепту.
Как приготовить малосольные огурцы за 10 минут, в Instagram рассказал фудблогер Владимир Ярославский. Оказывается, в этом процессе нет ничего сложного.
Ингредиенты
- Огурцы – 700 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Зелень укропа
- Чеснок
- Растительное масло
- Уксус яблочный – 1 ст.л.
- Пакет-слайдер
Способ приготовления
1.Огурцы нарезаем на 4 части, помещаем в пакет-слайдер.
2. Добавляем соль, измельченный укроп и чеснок. По желанию можно добавить петрушку.
3. Заливаем масло и закрываем пакет. Хорошо встряхиваем и отправляем в холодильник на 10 минут.
4. По желанию в пакет можно добавить перец чили, кинзу, базилик, соевый соус или кунжутное масло.
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