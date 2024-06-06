Малосольные огурцы за 10 минут: самый быстрый рецепт
Из свежих огурцов можно готовить вкусные и легкие салаты, а также закуски и даже напитки. Еще их можно консервировать, солить, мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных огурцов с уксусом, чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 1/2 ст л соли
- 1-2 ст л уксуса
- 2 ст л растительного масла
- 1/2 головки чеснока
- 3 ст л зелени
Способ приготовления:
1. Огурцы порежьте на 4 части.
2. Переложите в пакетик, добавьте соль, растительное масло, уксус, мелко порезанный чеснок и зелень.
3. Перемешайте и отправьте на 10 минут в холодильник.
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