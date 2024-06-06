Из свежих огурцов можно готовить вкусные и легкие салаты, а также закуски и даже напитки. Еще их можно консервировать, солить, мариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных огурцов с уксусом, чесноком и зеленью.

Ингредиенты:

1 кг огурцов

1/2 ст л соли

1-2 ст л уксуса

2 ст л растительного масла

1/2 головки чеснока

3 ст л зелени

Способ приготовления:

1. Огурцы порежьте на 4 части.

2. Переложите в пакетик, добавьте соль, растительное масло, уксус, мелко порезанный чеснок и зелень.

3. Перемешайте и отправьте на 10 минут в холодильник.

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