Малосольные огурцы за 10 минут: самый быстрый рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
45
Малосольные огурцы за 10 минут: самый быстрый рецепт

Из свежих огурцов можно готовить вкусные и легкие салаты, а также закуски и даже напитки. Еще их можно консервировать, солить, мариновать. 

Как приготовить малосольные огурцы за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных огурцов с уксусом, чесноком и зеленью. 

Рецепт огурцов

Ингредиенты: 

  • 1 кг огурцов
  • 1/2 ст л соли
  • 1-2 ст л уксуса
  • 2 ст л растительного масла
  • 1/2 головки чеснока
  • 3 ст л зелени

Способ приготовления:

1. Огурцы порежьте на 4 части.

Свежие огурцы

2. Переложите в пакетик, добавьте соль, растительное масло, уксус, мелко порезанный чеснок и зелень.

Огурцы с солью и чесноком

3. Перемешайте и отправьте на 10 минут в холодильник.

Готовые огурцы

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