Малосольные огурцы за 5 минут: идеальная закуска к шашлыку

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Малосольные огурцы за 5 минут: идеальная закуска к шашлыку

Если вы хотите очень быстро приготовить малосольные огурцы, идеальным вариантом для этого будет пакет. Пикантность блюда вы можете регулировать основываясь на ваш вкус. 

Вкусные малосольные огурцы с зеленью и чесноком

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, маринованных огурцов с уксусом, чесноком, зелень. 

Рецепт маринованных огурцов
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Ингредиенты: 

  • 1 кг огурцов
  • 1/2 ст. л. соли
  • 1-2 ст. л. уксуса
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1/2 головки чеснока
  • 3 ст. л. зелени

Способ приготовления: 

1. Огурцы помойте и порежьте на 4 части.

Как быстро приготовить огурцы

2. Переложите в пакетик, добавьте соль, растительное масло, уксус, мелко порезанный чеснок и зелень.

Приготовление огурцов с зеленью

3. Перемешайте и отправьте на 10 минут в холодильник.

Готовые огурцы

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