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Малосольные огурцы за 5 минут: идеальная закуска к шашлыку
Если вы хотите очень быстро приготовить малосольные огурцы, идеальным вариантом для этого будет пакет. Пикантность блюда вы можете регулировать основываясь на ваш вкус.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, маринованных огурцов с уксусом, чесноком, зелень.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 1/2 ст. л. соли
- 1-2 ст. л. уксуса
- 2 ст. л. растительного масла
- 1/2 головки чеснока
- 3 ст. л. зелени
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте и порежьте на 4 части.
2. Переложите в пакетик, добавьте соль, растительное масло, уксус, мелко порезанный чеснок и зелень.
3. Перемешайте и отправьте на 10 минут в холодильник.
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