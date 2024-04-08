Если вы хотите очень быстро приготовить малосольные огурцы, идеальным вариантом для этого будет пакет. Пикантность блюда вы можете регулировать основываясь на ваш вкус.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, маринованных огурцов с уксусом, чесноком, зелень.

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Ингредиенты:

1 кг огурцов

1/2 ст. л. соли

1-2 ст. л. уксуса

2 ст. л. растительного масла

1/2 головки чеснока

3 ст. л. зелени

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте и порежьте на 4 части.

2. Переложите в пакетик, добавьте соль, растительное масло, уксус, мелко порезанный чеснок и зелень.

3. Перемешайте и отправьте на 10 минут в холодильник.

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