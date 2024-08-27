Малосольные помидоры, которые нравятся всем: рецепт на 1 кг

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Малосольные помидоры, которые нравятся всем: рецепт на 1 кг

Малосольные помидоры – это вкусный и полезный продукт, отлично подходит в качестве закуски к любым блюдам. Готовить их довольно легко и быстро, а на выходе мы получим хорошее лакомство, которым можно наслаждаться  даже зимой.

Видео дня

Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram рассказала, как она готовит малосольные помидоры. Блогер утверждает, что это блюдо понравится абсолютно всем.

Малосольные помидоры, которые нравятся всем: рецепт на 1 кг

Ингредиенты

  • Помидоры небольшие – 1 кг
  • Укроп
  • Чеснок – 2 головки
  • Газированная вода – 2 л
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Помидоры помыть и проколоть глубоко вилкой.

Малосольные помидоры, которые нравятся всем: рецепт на 1 кг

2. На дно банки выложить укроп, чеснок и часть помидоров. И так повторите, пока не заполните банку.

Малосольные помидоры, которые нравятся всем: рецепт на 1 кг

3. Всыпать соль и сахар. на 1 л воды 3 ст.л соли. Залить газировкой. Закрыть посуду крышкой и поставить в холодильник или оставить в комнатной температуре на 2 дня.

Малосольные помидоры, которые нравятся всем: рецепт на 1 кг

На OBOZ.UA есть и другие рецепты помидоров:

Рецепты

Сейчас мы готовим

Все рецепты