Малосольные помидоры – это вкусный и полезный продукт, отлично подходит в качестве закуски к любым блюдам. Готовить их довольно легко и быстро, а на выходе мы получим хорошее лакомство, которым можно наслаждаться даже зимой.

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Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram рассказала, как она готовит малосольные помидоры. Блогер утверждает, что это блюдо понравится абсолютно всем.

Ингредиенты

Помидоры небольшие – 1 кг

Укроп

Чеснок – 2 головки

Газированная вода – 2 л

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Помидоры помыть и проколоть глубоко вилкой.

2. На дно банки выложить укроп, чеснок и часть помидоров. И так повторите, пока не заполните банку.

3. Всыпать соль и сахар. на 1 л воды 3 ст.л соли. Залить газировкой. Закрыть посуду крышкой и поставить в холодильник или оставить в комнатной температуре на 2 дня.

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