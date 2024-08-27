Малосольные помидоры, которые нравятся всем: рецепт на 1 кг
Малосольные помидоры – это вкусный и полезный продукт, отлично подходит в качестве закуски к любым блюдам. Готовить их довольно легко и быстро, а на выходе мы получим хорошее лакомство, которым можно наслаждаться даже зимой.
Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram рассказала, как она готовит малосольные помидоры. Блогер утверждает, что это блюдо понравится абсолютно всем.
Ингредиенты
- Помидоры небольшие – 1 кг
- Укроп
- Чеснок – 2 головки
- Газированная вода – 2 л
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
Способ приготовления
1.Помидоры помыть и проколоть глубоко вилкой.
2. На дно банки выложить укроп, чеснок и часть помидоров. И так повторите, пока не заполните банку.
3. Всыпать соль и сахар. на 1 л воды 3 ст.л соли. Залить газировкой. Закрыть посуду крышкой и поставить в холодильник или оставить в комнатной температуре на 2 дня.
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