Мамалыга – это традиционное блюдо молдавской и румынской кухни, основа которого – кукурузная крупа. А подавать блюдо лучше всего из брынзой, жареным мясом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной мамалыги из кукурузной крупы с брынзой.

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Ингредиенты:

Кукурузная крупа – 200 г

Вода – 600 мл

Соль – щепотка

Сливочное масло

Мясо (у меня свинина) – 400 г

Лук – 1 шт

Болгарский (или Капи) перец – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Вода – 50-100 мл

Масло – для обжарки

Яйцо – 2 шт.

Сливочное масло (или масло)

Сметана – по желанию

Соль

Чеснок – 4-5 зуб.

Соль – 0,5 ч. л.

Масло растительное – 1 ст. л.

Бульон или вода – 2 ст. л.

Бринза (твердая и соленая)

Сметана

Способ приготовления:

1. В котелок (или кастрюлю с антипригарным покрытием), налейте воду, посолите и когда вода почти закипит, убавьте огонь на минимум и медленно, постоянно помешивая всыпьте кукурузную крупу.

2. Когда каша немного загустеет, добавляем сливочное масло и продолжаем мешать. Накрываем котелок крышкой на 20-25 минут, но каждые 5 минут открываем и помешиваем кашу.

3. После выключите огонь и оставьте кукурузную кашу настояться (если вдруг у вас крупа не мелкого помола, то вам понадобится немного больше воды и времени на приготовление).

4. Кусочек подчеревки нарежьте кубиками, обжарьте до золотистости, затем добавьте лук, перец, соль, перемешайте, добавьте немного водички и тушите до готовности.

5. Сделайте яичницу на сливочном масле и по желанию можно добавить немного сметаны.

6. Последний компонент – это молдавский соус "Муждей". Нарежьте чеснок, немного перетрите с солью, затем добавьте масло, бульон (или воду), хорошо перемешайте. Натрите сыр на терке.

Подавайте все компоненты блюда в отдельной посуде – кукурузную кашу, брынзу, яичницу, мясо, чесночный соус и сметану!

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