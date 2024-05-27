Мамалыга из кукурузной крупы, с мясом и брынзой: рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Мамалыга – это традиционное блюдо молдавской и румынской кухни, основа которого – кукурузная крупа. А подавать блюдо лучше всего из брынзой, жареным мясом. 

Как приготовить вкусную мамалыгу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной мамалыги из кукурузной крупы с брынзой.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Кукурузная крупа – 200 г
  • Вода – 600 мл
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло
  • Мясо (у меня свинина) – 400 г
  • Лук – 1 шт
  • Болгарский (или Капи) перец – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Вода – 50-100 мл
  • Масло – для обжарки
  • Яйцо – 2 шт. 
  • Сливочное масло (или масло)
  • Сметана – по желанию
  • Соль
  • Чеснок – 4-5 зуб. 
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Масло растительное – 1 ст. л.
  • Бульон или вода – 2 ст. л.
  • Бринза (твердая и соленая)
  • Сметана

Способ приготовления: 

1. В котелок (или кастрюлю с антипригарным покрытием), налейте воду, посолите и когда вода почти закипит, убавьте огонь на минимум и медленно, постоянно помешивая всыпьте кукурузную крупу.

Из чего приготовить кашу

2. Когда каша немного загустеет, добавляем сливочное масло и продолжаем мешать. Накрываем котелок крышкой на 20-25 минут, но каждые 5 минут открываем и помешиваем кашу.

Приготовление каши

3. После выключите огонь и оставьте кукурузную кашу настояться (если вдруг у вас крупа не мелкого помола, то вам понадобится немного больше воды и времени на приготовление).

Готовая каша

4. Кусочек подчеревки нарежьте кубиками, обжарьте до золотистости, затем добавьте лук, перец, соль, перемешайте, добавьте немного водички и тушите до готовности.

Мясо с овощами

5. Сделайте яичницу на сливочном масле и по желанию можно добавить немного сметаны.

Яичница для блюда

6. Последний компонент – это молдавский соус "Муждей". Нарежьте чеснок, немного перетрите с солью, затем добавьте масло, бульон (или воду), хорошо перемешайте. Натрите сыр на терке.

Подавайте все компоненты блюда в отдельной посуде – кукурузную кашу, брынзу, яичницу, мясо, чесночный соус и сметану!

Готовое блюдо

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