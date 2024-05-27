Мамалыга из кукурузной крупы, с мясом и брынзой: рецепт сытного блюда
Мамалыга – это традиционное блюдо молдавской и румынской кухни, основа которого – кукурузная крупа. А подавать блюдо лучше всего из брынзой, жареным мясом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной мамалыги из кукурузной крупы с брынзой.
Ингредиенты:
- Кукурузная крупа – 200 г
- Вода – 600 мл
- Соль – щепотка
- Сливочное масло
- Мясо (у меня свинина) – 400 г
- Лук – 1 шт
- Болгарский (или Капи) перец – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Вода – 50-100 мл
- Масло – для обжарки
- Яйцо – 2 шт.
- Сливочное масло (или масло)
- Сметана – по желанию
- Соль
- Чеснок – 4-5 зуб.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Бульон или вода – 2 ст. л.
- Бринза (твердая и соленая)
- Сметана
Способ приготовления:
1. В котелок (или кастрюлю с антипригарным покрытием), налейте воду, посолите и когда вода почти закипит, убавьте огонь на минимум и медленно, постоянно помешивая всыпьте кукурузную крупу.
2. Когда каша немного загустеет, добавляем сливочное масло и продолжаем мешать. Накрываем котелок крышкой на 20-25 минут, но каждые 5 минут открываем и помешиваем кашу.
3. После выключите огонь и оставьте кукурузную кашу настояться (если вдруг у вас крупа не мелкого помола, то вам понадобится немного больше воды и времени на приготовление).
4. Кусочек подчеревки нарежьте кубиками, обжарьте до золотистости, затем добавьте лук, перец, соль, перемешайте, добавьте немного водички и тушите до готовности.
5. Сделайте яичницу на сливочном масле и по желанию можно добавить немного сметаны.
6. Последний компонент – это молдавский соус "Муждей". Нарежьте чеснок, немного перетрите с солью, затем добавьте масло, бульон (или воду), хорошо перемешайте. Натрите сыр на терке.
Подавайте все компоненты блюда в отдельной посуде – кукурузную кашу, брынзу, яичницу, мясо, чесночный соус и сметану!
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