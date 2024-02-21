Приготовить что-то по рецепту, доставшемуся от мамы, это очень ответственное дело. А если этот рецепт достался еще от бабушки, то блюдо будет точно иметь аутентичный дух и во время его приготовления будут использованы древние технологии.

Именно таким рецептом поделилась фудблогер с ником reeixit. В Instagram она рассказала, как приготовить медовик по рецепту ее бабушки.

Ингредиенты на форму 22х22 см

Яйца – 2 шт

Сахар – 100 гр (по желанию можно не прибавлять)

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Масло растительное – 2 ст.л.

Мед – 150 гр

Кефир – 1 ст.

Корица – 1 ст.л.

Мука – 1 ст.

Измельченные грецкие орехи – 100 гр

Способ приготовления

1. Яйца венчиком смешиваем с медом, растительным маслом и сахаром.

2. В кефире размешиваем соду и вливаем в яйца с медом.

3. Добавляем муку, орехи и корицу. Размешиваем венчиком до образования однородной массы.

4. Форму застилаем пергаментом, выливаем в нее тесто и отправляем в духовку, разогретую до 160 градусов на 1 час.

5. Пока печется медовик, готовим поливку. 1 ст.л. лимонного сока и 2-3 ст.л. сахарной пудры смешиваем до однородности. Плотность поливки регулируем с помощью количества сахарной пудры.

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