Мамин рецепт медовника: как приготовить торт по древней технологии

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Мамин рецепт медовника: как приготовить торт по древней технологии

Приготовить что-то по рецепту, доставшемуся от мамы, это очень ответственное дело. А если этот рецепт достался еще от бабушки, то блюдо будет точно иметь аутентичный дух и во время его приготовления будут использованы древние технологии.

Именно таким рецептом поделилась фудблогер с ником reeixit. В Instagram она рассказала, как приготовить медовик по рецепту ее бабушки.

Мамин рецепт медовника: как приготовить торт по древней технологии

Ингредиенты на форму 22х22 см

  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 100 гр (по желанию можно не прибавлять)
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  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Мед – 150 гр
  • Кефир – 1 ст.
  • Корица – 1 ст.л.
  • Мука – 1 ст.
  • Измельченные грецкие орехи – 100 гр

Способ приготовления

1. Яйца венчиком смешиваем с медом, растительным маслом и сахаром.

2. В кефире размешиваем соду и вливаем в яйца с медом.

Мамин рецепт медовника: как приготовить торт по древней технологии

3. Добавляем муку, орехи и корицу. Размешиваем венчиком до образования однородной массы.

4. Форму застилаем пергаментом, выливаем в нее тесто и отправляем в духовку, разогретую до 160 градусов на 1 час.

Мамин рецепт медовника: как приготовить торт по древней технологии

5. Пока печется медовик, готовим поливку. 1 ст.л. лимонного сока и 2-3 ст.л. сахарной пудры смешиваем до однородности. Плотность поливки регулируем с помощью количества сахарной пудры.

Мамин рецепт медовника: как приготовить торт по древней технологии

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