Мандариновый ликер, который элементарно готовится: рецепт от фудблогера

Мандарины – настоящие зимние фрукты, в них много витамина С, который так необходим организму в зимний период. Лучше всего их есть в свежем виде, но можно также добавлять в торты, пироги, желе, а также делать из них вкусных напитки.

Одним из таких напитков является мандариновый ликер, который можно сделать на основе этих фруктов и они придадут ему особый вкус и аромат, рецептом которого поделилась в Instagram фудблогер Галина Артеменко.

Ингредиенты:

Водка – 250 г

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Мандарины – 500 г

Вода – 100 г

Сахар – 200 г

Цедра мандарина

Способ приготовления:

1. Помойте хорошо мандарины, обязательно обдайте кипятком и снимите цедру так, чтобы не задеть белую часть.

2. Залейте мандариновую цедру водкой и настаивайте 7 дней, каждый день нужно встряхивая баночку.

3. Выдавите сок из мандарин.

4. После того, как цедра настоится, отдельно смешайте сахар с водой и мандариновым соком, доведите до кипения, обязательно помешивайте.

5. Готовую смесь остудите и влейте туда водку от цедры, хорошо перемешайте и настаивайте 2 недели.

Напиток получится очень вкусным и ароматным, а также в меру крепким.

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