При выборе мандаринов следите, чтобы не положить в пакет очень плотный и гнилый плод. Но самое важное выбрать правильный сорт, потому что действительно вкусные, сладкие и сочные далеко не все мандарины. На украинских рынках много различных видов таких фруктов, поэтому ошибиться очень легко.

Редакция FoodOboz расскажет, какие мандарины самые вкусные. Определить правильный сорт можно по ярко выраженным характеристикам.

Мандарины "Минеола"

Эти мандарины обладают ярким кисло-сладким вкусом, а также они очень сочные. Распознать "Минеолу" можно по яркому оранжевому цвету с красноватым оттенком. Кожа очень тонкая. Даже несмотря на то, что у фрукта много костей, вкус вас точно приятно поразит.

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"Клементин"

Мандарины "Клементин" – это сочетание мандарина с апельсином. Они очень мелкие, а также плохо чистятся. Но на самом деле мандарины очень сочные и сладкие.

"Энкор"

Многие люди очень настораживают внешний вид таких мандаринов, потому что на кожуре есть характерные черные пятна. Но стоит приобрести такие плоды только один раз – и вы в них влюбитесь, потому что вкусовые качества очень удачные.

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