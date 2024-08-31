Манговое тирамису всего за 15 минут: ничего выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Манговое тирамису всего за 15 минут: ничего выпекать не придется

Вкусное тирамису можно приготовить всего за 15 минут. А если вы любите более освежающие и легкие десерты, классический кофе можно заменить манго. Для летне-осеннего периода именно то, что нужно.

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Идея приготовления тирамиса из манго за 15 минут опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Сверху можно сделать эстетические фруктовые декорации.

Манговое тирамису всего за 15 минут: ничего выпекать не придется

Ингредиенты:

  • печенье савоярди – 100 г
  • сердцевина манго или готового пюре – 250 г
  • сливки 33% – 250 мл.
  • сахарная пудра – 25-50 г
  • сыр маскарпоне или крем-сыр – 259 г

Способ приготовления:

Манговое тирамису всего за 15 минут: ничего выпекать не придется

1. Для пропитки вынимаем сердцевину манго и взбить блендером или сразу взять готовое манговое пюре.

2. Печенье савоярди погрузить в манговое пюре на несколько секунд и выложить в форму (сверху можно полить еще пюре).

Манговое тирамису всего за 15 минут: ничего выпекать не придется

3. Для крема крем-сыр/маскарпоне, сахарную пудру и сливки взбить до загущения.

Манговое тирамису всего за 15 минут: ничего выпекать не придется

4. Слой печенья покрыть половиной крема.

Манговое тирамису всего за 15 минут: ничего выпекать не придется

5. Сверху снова положить слой пропитанного печенья и покрыть слоем оставшегося крема.

Манговое тирамису всего за 15 минут: ничего выпекать не придется

6. Подавать можно уже через 30 минут, но если есть время, лучше убрать в холодильник на несколько часов.

7. Украсить свежим манго, мятой.

Манговое тирамису всего за 15 минут: ничего выпекать не придется

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