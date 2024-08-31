Вкусное тирамису можно приготовить всего за 15 минут. А если вы любите более освежающие и легкие десерты, классический кофе можно заменить манго. Для летне-осеннего периода именно то, что нужно.

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Идея приготовления тирамиса из манго за 15 минут опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Сверху можно сделать эстетические фруктовые декорации.

Ингредиенты:

печенье савоярди – 100 г

сердцевина манго или готового пюре – 250 г

сливки 33% – 250 мл.

сахарная пудра – 25-50 г

сыр маскарпоне или крем-сыр – 259 г

Способ приготовления:

1. Для пропитки вынимаем сердцевину манго и взбить блендером или сразу взять готовое манговое пюре.

2. Печенье савоярди погрузить в манговое пюре на несколько секунд и выложить в форму (сверху можно полить еще пюре).

3. Для крема крем-сыр/маскарпоне, сахарную пудру и сливки взбить до загущения.

4. Слой печенья покрыть половиной крема.

5. Сверху снова положить слой пропитанного печенья и покрыть слоем оставшегося крема.

6. Подавать можно уже через 30 минут, но если есть время, лучше убрать в холодильник на несколько часов.

7. Украсить свежим манго, мятой.

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