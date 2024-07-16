Манники с творогом и изюмом – это оригинальное украинское блюдо, которое никогда не утратит своей популярности. Она обладает необычным вкусом и не требует много усилий для приготовления.

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Фудблогер Мирослава Пекарюк в своем Instagram показала, как правильно готовить это блюдо. Как оказалось, манники еще и довольно бюджетные, а значит, каждый сможет полакомиться ими.

Ингредиенты

Кисломолочный творог – 500 гр

Желтки – 2 шт

Сахар – 2 ст.л.

Изюм – 30 гр

Ванильный сахар – ½ ч.л.

Манная крупа – 12-13 ст.л.

Молоко – 1л.

Яйца – 2 шт

Соль – щепотка

Способ приготовления

1. Изюм заливаем кипятком, через 15 мин сливаем воду, промокаем бумажным полотенцем и откладываем.

2. Кисломочный сыр отжимаем от лишней влаги, добавляем к нему два желтка, сахар (1 ст. л.), ванильный сахар, изюм и хорошо перемешиваем до однородности.

3. Молоко доводим до кипения, добавляем щепотку соли, сахар (1 ст. л.), манную крупу, постоянно помешиваем, пока каша не загустеет (она должна быть достаточно густая, чтобы было удобно лепить манники) и затем оставляем ее для остывания.

4. В миске взбиваем 2 яйца (как на омлет) и разогреваем сковороду с растительным маслом.

5. Формируем манники. В миску наливаем холодную воду, смачиваем руки, берем столовую ложку манки, немного расплескиваем ее на ладони, по центру кладем творожную массу и склеиваем пирожок.

6. Обмакиваем его в яйце и жарим на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

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