Торт "Мраморный" без духовки: элементарная идея на Новый год от Марички Падалко
По-настоящему изысканный торт на Новый год можно приготовить без духовки и вымешивания теста. Следует воспользоваться мультиваркой. Смешав всего несколько ингредиентов и используя одну из функций – вы получите вкусный десерт за минимальное количество времени, не прилагая лишних усилий.
Идеей приготовления праздничного "Мраморного" торта в мультиварке поделилась известная украинская телеведущая Маричка Падалко на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
смесь для шоколадных мафинов
смесь для ванильных мафинов с апельсиновой цедрой
яйца – 4 шт
масло – 200 мл
вода – 200 мл
масло для смазывания формы
Способ приготовления:
1. В двух отдельных емкостях приготовить смесь по инструкции: к каждой добавить 2 яйца, 100 мл воды и 100 мл масла.
2. Смазать форму маслом и вылить туда одновременно апельсиновую и шоколадную смеси.
3. Соломинкой сделать узоры внутри теста.
4. Выпекать до готовности в мультиварке
5. Один из вариантов – полтора часа на автоматической функции выпечки (без установки температуры) при диаметре формы 20 см.
6. Если температура выставляется – 150-180 градусов.
7. Если будете печь в духовке, то вам понадобится от часа до 1 ч 15 мин. при температуре 175-180 градусов. .
8. Проверить готовность деревянной палочкой – она должна быть сухой.
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