Торт 'Мраморный' без духовки: элементарная идея на Новый год от Марички Падалко

По-настоящему изысканный торт на Новый год можно приготовить без духовки и вымешивания теста. Следует воспользоваться мультиваркой. Смешав всего несколько ингредиентов и используя одну из функций – вы получите вкусный десерт за минимальное количество времени, не прилагая лишних усилий.

Идеей приготовления праздничного "Мраморного" торта в мультиварке поделилась известная украинская телеведущая Маричка Падалко на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

смесь для шоколадных мафинов

смесь для ванильных мафинов с апельсиновой цедрой

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яйца – 4 шт

масло – 200 мл

вода – 200 мл

масло для смазывания формы

Способ приготовления:

1. В двух отдельных емкостях приготовить смесь по инструкции: к каждой добавить 2 яйца, 100 мл воды и 100 мл масла.

2. Смазать форму маслом и вылить туда одновременно апельсиновую и шоколадную смеси.

3. Соломинкой сделать узоры внутри теста.

4. Выпекать до готовности в мультиварке

5. Один из вариантов – полтора часа на автоматической функции выпечки (без установки температуры) при диаметре формы 20 см.

6. Если температура выставляется – 150-180 градусов.

7. Если будете печь в духовке, то вам понадобится от часа до 1 ч 15 мин. при температуре 175-180 градусов. .

8. Проверить готовность деревянной палочкой – она должна быть сухой.

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