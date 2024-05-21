Шашлык лучше всего готовить из свинины, из этого мяса он получится очень сочным и мягким. Важно при приготовлении шашлыка – сделать удачный маринад, который и придаст мясу сочности.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка, маринад для которого готовится на пиве.

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Ингредиенты:

Свиное мясо – 1 кг

Лук желтый – 3 шт.

Паприка копченая – 2 ст. л.

Соль – 1 ст. л.

Перец душистый – 1 ст. л.

Майоран – 0,5 ст. л.

Тимьян – 0,5 ст. л.

Пиво нефильтрованное – 0,6л.

Способ приготовления:

1. Порежьте мясо средними кусками, добавьте порезанный лук, добавьте специи.

2. Вылейте пиво и перемешайте, накройте пищевой пленкой и маринуйте сутки.

3. Готовьте на углях до готовности.

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