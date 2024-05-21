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Маринад из пива для шашлыка: мясо будет очень сочным и мягким
Шашлык лучше всего готовить из свинины, из этого мяса он получится очень сочным и мягким. Важно при приготовлении шашлыка – сделать удачный маринад, который и придаст мясу сочности.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка, маринад для которого готовится на пиве.
Ингредиенты:
- Свиное мясо – 1 кг
- Лук желтый – 3 шт.
- Паприка копченая – 2 ст. л.
- Соль – 1 ст. л.
- Перец душистый – 1 ст. л.
- Майоран – 0,5 ст. л.
- Тимьян – 0,5 ст. л.
- Пиво нефильтрованное – 0,6л.
Способ приготовления:
1. Порежьте мясо средними кусками, добавьте порезанный лук, добавьте специи.
2. Вылейте пиво и перемешайте, накройте пищевой пленкой и маринуйте сутки.
3. Готовьте на углях до готовности.
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