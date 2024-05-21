Маринад из пива для шашлыка: мясо будет очень сочным и мягким

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Маринад из пива для шашлыка: мясо будет очень сочным и мягким

Шашлык лучше всего готовить из свинины, из этого мяса он получится очень сочным и мягким. Важно при приготовлении шашлыка – сделать удачный маринад, который и придаст мясу сочности. 

Шашлык из свинины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка, маринад для которого готовится на пиве. 

Рецепт маринада
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Ингредиенты: 

  • Свиное мясо – 1 кг
  • Лук желтый – 3 шт. 
  • Паприка копченая – 2 ст. л. 
  • Соль – 1 ст. л. 
  • Перец душистый – 1 ст. л. 
  • Майоран – 0,5 ст. л.
  • Тимьян – 0,5 ст. л. 
  • Пиво нефильтрованное – 0,6л.

Способ приготовления: 

1. Порежьте мясо средними кусками, добавьте порезанный лук, добавьте специи.

Мясо с луком и специями

2. Вылейте пиво и перемешайте, накройте пищевой пленкой и маринуйте сутки. 

Пиво для маринада

3. Готовьте на углях до готовности.

Готовый шашлык

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