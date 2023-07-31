Маринад на 4 килограмма помидоров: сколько уксуса добавлять
Консервирование помидор всегда начинается с расчета пропорций. Если добавить слишком много консерванта – овощи будут слишком кислыми. Когда уксуса мало – помидоры не будут долго стоять и скоро испортятся. Поэтому следует разобраться, как правильно готовить маринад.
Идея приготовления маринованных помидоров на зиму в простом маринаде опубликована на странице фудблогера Татьяны Дьордяй (_hotujemo_smachno_) в Instagram. Помидоры получаются очень сочными и упругими.
Ингредиенты:
- 4 кг помидор
В каждую банку:
- 2-3 зубчика чеснока
- корень хрена 2-3
- письмо хрена
- 10-12 горошин перца
Ингредиенты для маринада:
- 1 ст.л. соли
- 5 ст.л. сахара (без горки)
- 2,5 ст.л. уксуса
Способ приготовления:
1. Помидоры моем, очищаем от хвостиков и разрезаем пополам. Таким способом больше влезает в банку.
2. В предварительно помытые банки раскладываем чеснок, перец и хрен.
3. Наполняем банки половинками помидоров.
4. Ставим на плиту большую кастрюлю с водой и доводим до кипения.
5. Заливаем кипятком помидоры, накрываем крышкой и оставляем на 15-20 минут.
6. После сливаем воду.
7. Возвращаем воду на плиту, доводим до кипения, добавляем соль и сахар с расчетом на количество воды, кипятим 5 минут, затем добавляем уксус с расчетом на количество воды и кипятим еще 5 минут.
8. Готовым маринадом заливаем помидоры.
9. Закручиваем банки и переворачиваем крышкой вниз и оставляем до полного охлаждения, укутав теплым полотенцем или покрывалом.
10. Такие помидоры можно хранить в квартирных условиях.
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