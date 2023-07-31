Консервирование помидор всегда начинается с расчета пропорций. Если добавить слишком много консерванта – овощи будут слишком кислыми. Когда уксуса мало – помидоры не будут долго стоять и скоро испортятся. Поэтому следует разобраться, как правильно готовить маринад.

Идея приготовления маринованных помидоров на зиму в простом маринаде опубликована на странице фудблогера Татьяны Дьордяй (_hotujemo_smachno_) в Instagram. Помидоры получаются очень сочными и упругими.

Ингредиенты:

4 кг помидор

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В каждую банку:

2-3 зубчика чеснока

корень хрена 2-3

письмо хрена

10-12 горошин перца

Ингредиенты для маринада:

1 ст.л. соли

5 ст.л. сахара (без горки)

2,5 ст.л. уксуса

Способ приготовления:

1. Помидоры моем, очищаем от хвостиков и разрезаем пополам. Таким способом больше влезает в банку.

2. В предварительно помытые банки раскладываем чеснок, перец и хрен.

3. Наполняем банки половинками помидоров.

4. Ставим на плиту большую кастрюлю с водой и доводим до кипения.

5. Заливаем кипятком помидоры, накрываем крышкой и оставляем на 15-20 минут.

6. После сливаем воду.

7. Возвращаем воду на плиту, доводим до кипения, добавляем соль и сахар с расчетом на количество воды, кипятим 5 минут, затем добавляем уксус с расчетом на количество воды и кипятим еще 5 минут.

8. Готовым маринадом заливаем помидоры.

9. Закручиваем банки и переворачиваем крышкой вниз и оставляем до полного охлаждения, укутав теплым полотенцем или покрывалом.

10. Такие помидоры можно хранить в квартирных условиях.

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