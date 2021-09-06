Универсальные маринады для мяса: 5 вариантов на любой вкус
Маринад – компонент, который предает мясу особый вкус: пряный, сладкий, острый. Выбор зависит от вкусовых предпочтений каждого. Сегодня редакция FoodOboz подготовила подборку 5 универсальных маринадов, которые подойдут для любого мяса.
Ингредиенты каждого маринада достаточно смешать в отдельной посуде в указанном количестве и порядке.
Чесночный
Чеснок – 2-3 зубчика
Мед – 3-4 ст.л
Соевый соус – 2 ст.л
Оливковое масло – 2 ст.л
Соль по вкусу
Лимонный
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Лимонная цедра – 1 ст.л
Лимонный сок – 3 ст.л
Черный перец – 1 ч.л
Оливковое масло – 2 ст.л
Соль по вкусу
Кефирный
Горчично-медовый
Мед – 3 ст.л
Горчица – 2 ст.л
Оливковое масло – 1 ст.л
Паприка – 0,5 ч.л
Перец черный – 0,5 ч.л
Соль – по вкусу
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