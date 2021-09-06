Универсальные маринады для мяса: 5 вариантов на любой вкус

Маринад – компонент, который предает мясу особый вкус: пряный, сладкий, острый. Выбор зависит от вкусовых предпочтений каждого. Сегодня редакция FoodOboz подготовила подборку 5 универсальных маринадов, которые подойдут для любого мяса.

Ингредиенты каждого маринада достаточно смешать в отдельной посуде в указанном количестве и порядке.

Чесночный

Чеснок – 2-3 зубчика

Мед – 3-4 ст.л

Соевый соус – 2 ст.л

Оливковое масло – 2 ст.л

Соль по вкусу

Лимонный

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Лимонная цедра – 1 ст.л

Лимонный сок – 3 ст.л

Черный перец – 1 ч.л

Оливковое масло – 2 ст.л

Соль по вкусу

Кефирный

Кефир – стакан

Чеснок – 2 зубчика

Черный перец – 0,5 ч.л

Куркума – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Горчично-медовый

Мед – 3 ст.л

Горчица – 2 ст.л

Оливковое масло – 1 ст.л

Паприка – 0,5 ч.л

Перец черный – 0,5 ч.л

Соль – по вкусу

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