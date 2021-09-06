Универсальные маринады для мяса: 5 вариантов на любой вкус

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
632
Универсальные маринады для мяса: 5 вариантов на любой вкус

Маринад – компонент, который предает мясу особый вкус: пряный, сладкий, острый. Выбор зависит от вкусовых предпочтений каждого. Сегодня редакция FoodOboz подготовила подборку 5 универсальных маринадов, которые подойдут для любого мяса.

Ингредиенты каждого маринада достаточно смешать в отдельной посуде в указанном количестве и порядке.

Чесночный

Мясо в чесночном маринаде

  • Чеснок – 2-3 зубчика

  • Мед – 3-4 ст.л

  • Соевый соус – 2 ст.л

  • Оливковое масло – 2 ст.л

  • Соль по вкусу

Лимонный

Мясо в лимонном маринаде
Видео дня

  • Лимонная цедра – 1 ст.л

  • Лимонный сок – 3 ст.л

  • Черный перец – 1 ч.л

  • Оливковое масло – 2 ст.л

  • Соль по вкусу

Кефирный

Мясо в кефирном маринаде

  • Кефир – стакан

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Черный перец – 0,5 ч.л

  • Куркума – 1 ч.л.

  • Соль – по вкусу

Горчично-медовый

Мясо в горчично-медовом маринаде

  • Мед – 3 ст.л

  • Горчица – 2 ст.л

  • Оливковое масло – 1 ст.л

  • Паприка – 0,5 ч.л

  • Перец черный – 0,5 ч.л

  • Соль – по вкусу

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты