Сельдь – самая полезная рыба, и при этом она и самая бюджетная. В ней очень много витаминов и самое главное, она является отличным источником омега-3 жирных кислот.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом домашней маринованной сельди с горчицей, луком и маслом.

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Ингредиенты:

сельдь с/с – 1 кг

лук-порей – 1 шт.

горчица – 9 ч. л.

масло – 150 мл

уксус – 3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Сельдь очистите от кожуры и внутренностей, отрежьте хвост и плавники, нарежьте порционными кусками.

2. Лук помойте и порежьте тонкими полукольцами, переложите к сельди.

3. В чаше блендера взбейте масло с горчицей до однородности. Если любите не очень острое, смешайте два вида горчицы: крепкую и мягкую. Добавьте уксус и перемешайте, уксус можно не добавлять, если вам не нравится.

4. Вылейте соус в сельдь и все аккуратно перемешайте. Поставьте в холодильник на 3 часа.

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