Маринованная домашняя сельдь в горчичном соусе: есть можно через 3 часа

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Маринованная сельдь

Сельдь – самая полезная рыба, и при этом она и самая бюджетная. В ней очень много витаминов и самое главное, она является отличным источником омега-3 жирных кислот.

Как вкусно приготовить маринованную сельдь

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом домашней маринованной сельди с горчицей, луком и маслом.

Рецепт маринованной сельди
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Ингредиенты:

  • сельдь с/с – 1 кг
  • лук-порей – 1 шт.
  • горчица – 9 ч. л.
  • масло – 150 мл
  • уксус – 3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Сельдь очистите от кожуры и внутренностей, отрежьте хвост и плавники, нарежьте порционными кусками.

Филе сельди

2. Лук помойте и порежьте тонкими полукольцами, переложите к сельди.

Сельдь с луком

3. В чаше блендера взбейте масло с горчицей до однородности. Если любите не очень острое, смешайте два вида горчицы: крепкую и мягкую. Добавьте уксус и перемешайте, уксус можно не добавлять, если вам не нравится.

Из чего приготовить маринад для сельди

4. Вылейте соус в сельдь и все аккуратно перемешайте. Поставьте в холодильник на 3 часа.

Готовая сельдь с пюре

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