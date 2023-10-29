Маринованная домашняя сельдь в горчичном соусе: есть можно через 3 часа
Сельдь – самая полезная рыба, и при этом она и самая бюджетная. В ней очень много витаминов и самое главное, она является отличным источником омега-3 жирных кислот.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом домашней маринованной сельди с горчицей, луком и маслом.
Ингредиенты:
- сельдь с/с – 1 кг
- лук-порей – 1 шт.
- горчица – 9 ч. л.
- масло – 150 мл
- уксус – 3 ч. л.
Способ приготовления:
1. Сельдь очистите от кожуры и внутренностей, отрежьте хвост и плавники, нарежьте порционными кусками.
2. Лук помойте и порежьте тонкими полукольцами, переложите к сельди.
3. В чаше блендера взбейте масло с горчицей до однородности. Если любите не очень острое, смешайте два вида горчицы: крепкую и мягкую. Добавьте уксус и перемешайте, уксус можно не добавлять, если вам не нравится.
4. Вылейте соус в сельдь и все аккуратно перемешайте. Поставьте в холодильник на 3 часа.
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