Маринованная пекинская капуста вместо салатов: получается очень хрустящей и пряной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
120
Маринованная пекинская капуста вместо салатов: получается очень хрустящей и пряной

Из пекинской капусты можно готовить не только свежий салат, но и маринованную закуску. Для весеннего периода именно то, что нужно, когда консервации уже не очень хочется. Овощ получается достаточно пряным и очень сочным.

Идея приготовления маринованной пекинской капусты опубликована на странице фудблогера Дмитрия Бахматьева (dmytro.bakhmetyev) в Instagram. Можно есть через 8 часов.

Маринованная пекинская капуста вместо салатов: получается очень хрустящей и пряной

Ингредиенты:

  • капуста – 500 г
  • морковь – 100 г
  • кориандр молотый – 1 ч.л.
  • чеснок – 4 зубчика
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Ингредиенты для маринада:

  • масло – 100 г
  • уксус – 2 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • соль – 2 ч.л.

Способ приготовления:

Маринованная пекинская капуста вместо салатов: получается очень хрустящей и пряной

1. Пекинскую капусту порезать в огромную миску.

2. Добавить морковь, натертую на корейскую терку.

Маринованная пекинская капуста вместо салатов: получается очень хрустящей и пряной

3. Положить нарезанный чеснок.

4. Присыпать кориандром.

Маринованная пекинская капуста вместо салатов: получается очень хрустящей и пряной

5. Для маринада к маслу добавить уксус.

6. Засыпать сахар и соль.

Маринованная пекинская капуста вместо салатов: получается очень хрустящей и пряной

7. Поставить на огонь и довести до кипения.

8. Залить капусту полученным маринадом.

Маринованная пекинская капуста вместо салатов: получается очень хрустящей и пряной

9. Все перемешать и положить в пластиковый контейнер.

10. Поставить в холодильник на 7-8 часов.

Маринованная пекинская капуста вместо салатов: получается очень хрустящей и пряной

11. По истечении времени можно есть.

Маринованная пекинская капуста вместо салатов: получается очень хрустящей и пряной

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