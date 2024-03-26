Из пекинской капусты можно готовить не только свежий салат, но и маринованную закуску. Для весеннего периода именно то, что нужно, когда консервации уже не очень хочется. Овощ получается достаточно пряным и очень сочным.

Идея приготовления маринованной пекинской капусты опубликована на странице фудблогера Дмитрия Бахматьева (dmytro.bakhmetyev) в Instagram. Можно есть через 8 часов.

Ингредиенты:

капуста – 500 г

морковь – 100 г

кориандр молотый – 1 ч.л.

чеснок – 4 зубчика

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Ингредиенты для маринада:

масло – 100 г

уксус – 2 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

соль – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Пекинскую капусту порезать в огромную миску.

2. Добавить морковь, натертую на корейскую терку.

3. Положить нарезанный чеснок.

4. Присыпать кориандром.

5. Для маринада к маслу добавить уксус.

6. Засыпать сахар и соль.

7. Поставить на огонь и довести до кипения.

8. Залить капусту полученным маринадом.

9. Все перемешать и положить в пластиковый контейнер.

10. Поставить в холодильник на 7-8 часов.

11. По истечении времени можно есть.

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