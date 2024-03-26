Маринованная пекинская капуста вместо салатов: получается очень хрустящей и пряной
Из пекинской капусты можно готовить не только свежий салат, но и маринованную закуску. Для весеннего периода именно то, что нужно, когда консервации уже не очень хочется. Овощ получается достаточно пряным и очень сочным.
Идея приготовления маринованной пекинской капусты опубликована на странице фудблогера Дмитрия Бахматьева (dmytro.bakhmetyev) в Instagram. Можно есть через 8 часов.
Ингредиенты:
- капуста – 500 г
- морковь – 100 г
- кориандр молотый – 1 ч.л.
- чеснок – 4 зубчика
Ингредиенты для маринада:
- масло – 100 г
- уксус – 2 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Пекинскую капусту порезать в огромную миску.
2. Добавить морковь, натертую на корейскую терку.
3. Положить нарезанный чеснок.
4. Присыпать кориандром.
5. Для маринада к маслу добавить уксус.
6. Засыпать сахар и соль.
7. Поставить на огонь и довести до кипения.
8. Залить капусту полученным маринадом.
9. Все перемешать и положить в пластиковый контейнер.
10. Поставить в холодильник на 7-8 часов.
11. По истечении времени можно есть.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: