Видео дня
Маринованная сельдь в соусе сацебели: можно есть уже на следующий день
Сельдь в таком маринаде получается очень пикантной, имеет насыщенный вкус. Для приготовления подойдет даже замороженная рыба. Всего ночь – и продукт можно будет есть.
Идея приготовления маринованной сельди в соусе сацебели опубликована на кулинарной странице simeynuyblog в Instagram. Можно есть прямо на хлебе.
Ингредиенты:
- замороженная рыба – 1 кг
- средний лук – 3 шт
- уксус – 70 г
- масло – 100 г (можно меньше)
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- соус стебле – 4-5 ст.л.
- молотый кориандр – 0,5 ч.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты маринада.
2. Очистить рыбу.
3. Порезать на кусочки.
4. Добавить в маринад.
5. Перемешать, закрыть пленкой.
6. Поставить в холодильник на ночь.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: