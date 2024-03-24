Маринованная сельдь в соусе сацебели: можно есть уже на следующий день

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
39
Маринованная сельдь в соусе сацебели: можно есть уже на следующий день

Сельдь в таком маринаде получается очень пикантной, имеет насыщенный вкус. Для приготовления подойдет даже замороженная рыба. Всего ночь – и продукт можно будет есть.

Идея приготовления маринованной сельди в соусе сацебели опубликована на кулинарной странице simeynuyblog в Instagram. Можно есть прямо на хлебе.

Маринованная сельдь в соусе сацебели: можно есть уже на следующий день

Ингредиенты:

  • замороженная рыба – 1 кг
  • средний лук – 3 шт
  • уксус – 70 г
  • масло – 100 г (можно меньше)
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  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • соус стебле – 4-5 ст.л.
  • молотый кориандр – 0,5 ч.л.
  • черный перец – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Маринованная сельдь в соусе сацебели: можно есть уже на следующий день

1. Смешать все ингредиенты маринада.

Маринованная сельдь в соусе сацебели: можно есть уже на следующий день

2. Очистить рыбу.

3. Порезать на кусочки.

Маринованная сельдь в соусе сацебели: можно есть уже на следующий день

4. Добавить в маринад.

5. Перемешать, закрыть пленкой.

Маринованная сельдь в соусе сацебели: можно есть уже на следующий день

6. Поставить в холодильник на ночь.

Маринованная сельдь в соусе сацебели: можно есть уже на следующий день

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