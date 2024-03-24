Сельдь в таком маринаде получается очень пикантной, имеет насыщенный вкус. Для приготовления подойдет даже замороженная рыба. Всего ночь – и продукт можно будет есть.

Идея приготовления маринованной сельди в соусе сацебели опубликована на кулинарной странице simeynuyblog в Instagram. Можно есть прямо на хлебе.

Ингредиенты:

замороженная рыба – 1 кг

средний лук – 3 шт

уксус – 70 г

масло – 100 г (можно меньше)

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соль – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

соус стебле – 4-5 ст.л.

молотый кориандр – 0,5 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты маринада.

2. Очистить рыбу.

3. Порезать на кусочки.

4. Добавить в маринад.

5. Перемешать, закрыть пленкой.

6. Поставить в холодильник на ночь.

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