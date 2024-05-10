Маринованная скумбрия, которую можно есть через сутки: самый удачный рецепт горячего маринада

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Маринованная скумбрия, которую можно есть через сутки: самый удачный рецепт горячего маринада

Скумбрия – одна из самых вкусных и бюджетных продуктов. Ее можно запекать, тушить, мариновать и добавлять в салаты.

Как вкусно замариновать скумбрию

Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с луком и горячим маринадом.

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • Скумбрия – 1 шт.

Маринад:

  • Соль – 2 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Зерна кориандра – 0,5 ч. л.
  • Черный перец – 0,5 ч. л.
  • Вода – 200 мл
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Уксус яблочный 6% – 1 ст. л.
  • Лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Скумбрию помойте, удалите голову и внутренности. Порежьте кусками.

Скумбрия для приготовления

2. Маринад: смешайте растительное масло, специи, соль, сахар, воду, уксус, лавровый лист и на водяной бане хорошо нагрейте.

Маринад для рыбы

3. Порежьте лук кольцами и выложите на дно формы, сверху рыбу.

Сколько мариновать рыбу

4. Залейте горячим маринадом, накройте крышкой и поставьте в холодильник.

Готовая рыба

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