Скумбрия – одна из самых вкусных и бюджетных продуктов. Ее можно запекать, тушить, мариновать и добавлять в салаты.

Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с луком и горячим маринадом.

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Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Маринад:

Соль – 2 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Лавровый лист – 2 шт.

Зерна кориандра – 0,5 ч. л.

Черный перец – 0,5 ч. л.

Вода – 200 мл

Растительное масло – 1 ст. л.

Уксус яблочный 6% – 1 ст. л.

Лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Скумбрию помойте, удалите голову и внутренности. Порежьте кусками.

2. Маринад: смешайте растительное масло, специи, соль, сахар, воду, уксус, лавровый лист и на водяной бане хорошо нагрейте.

3. Порежьте лук кольцами и выложите на дно формы, сверху рыбу.

4. Залейте горячим маринадом, накройте крышкой и поставьте в холодильник.

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