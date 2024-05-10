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Маринованная скумбрия, которую можно есть через сутки: самый удачный рецепт горячего маринада
Скумбрия – одна из самых вкусных и бюджетных продуктов. Ее можно запекать, тушить, мариновать и добавлять в салаты.
Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с луком и горячим маринадом.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1 шт.
Маринад:
- Соль – 2 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Зерна кориандра – 0,5 ч. л.
- Черный перец – 0,5 ч. л.
- Вода – 200 мл
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Уксус яблочный 6% – 1 ст. л.
- Лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Скумбрию помойте, удалите голову и внутренности. Порежьте кусками.
2. Маринад: смешайте растительное масло, специи, соль, сахар, воду, уксус, лавровый лист и на водяной бане хорошо нагрейте.
3. Порежьте лук кольцами и выложите на дно формы, сверху рыбу.
4. Залейте горячим маринадом, накройте крышкой и поставьте в холодильник.
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