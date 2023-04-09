Скумбрия – один из самых бюджетных и полезных видов рыбы, которую можно запекать, солить, мариновать. Особенно вкусно она сочетается с луком и пряным маринадом.

Фудблогер Екатерина Мовчан (katarina_movchan) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного и пряного маринада со специями для скумбрии.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт

вода – 120 мл

крупная морская соль – 9 ст. л.

Видео дня

лавровые листья – 12 шт

душистый перец горошек – 15 шт

черный перец горошек – 1,5 ч. л.

гвоздика – 6 шт

Способ приготовления:

1. Для приготовления рассола нужно смешать воду и все необходимые специи. Поставить все на огонь, довести до кипения и варить 3-4 минуты. После этого снять с огня и оставить остыть.

2. Тем временем подготовить рыбу, а именно почистить ее от внутренностей и хорошо помыть.

3. Положить готовую рыбу в контейнер и залить холодным маринадом. Закрыть крышкой и оставить в холодильнике на 24 часа.

Важно: хранить такую маринованную скумбрию можно 6 дней.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: