Маринованная скумбрия на пасхальный стол: рецепт самого удачного маринада
Скумбрия – один из самых бюджетных и полезных видов рыбы, которую можно запекать, солить, мариновать. Особенно вкусно она сочетается с луком и пряным маринадом.
Фудблогер Екатерина Мовчан (katarina_movchan) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного и пряного маринада со специями для скумбрии.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт
- вода – 120 мл
- крупная морская соль – 9 ст. л.
- лавровые листья – 12 шт
- душистый перец горошек – 15 шт
- черный перец горошек – 1,5 ч. л.
- гвоздика – 6 шт
Способ приготовления:
1. Для приготовления рассола нужно смешать воду и все необходимые специи. Поставить все на огонь, довести до кипения и варить 3-4 минуты. После этого снять с огня и оставить остыть.
2. Тем временем подготовить рыбу, а именно почистить ее от внутренностей и хорошо помыть.
3. Положить готовую рыбу в контейнер и залить холодным маринадом. Закрыть крышкой и оставить в холодильнике на 24 часа.
Важно: хранить такую маринованную скумбрию можно 6 дней.
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