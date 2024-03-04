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Маринованное сало: невероятная закуска за сутки
мненияFoodOboz / Мнения
Маринуем сало, как и обещал.
Берем готовое сало.
Ингредиенты маринада:
Перец свежий
Перец чили сухой, если недостаточно острый перец
Чеснок
Паприка сухая
Измельчите в блендере и смажьте с 3 сторон, оставляйте в сутки в холодильнике и смакуйте с любовью.
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