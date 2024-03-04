Маринованное сало: невероятная закуска за сутки

Алик Мкртчян
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FoodOboz / Мнения
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Маринованное сало: невероятная закуска за сутки

Маринуем сало, как и обещал.

Берем готовое сало.

Ингредиенты маринада:

Перец свежий

Перец чили сухой, если недостаточно острый перец

Чеснок

Паприка сухая

Измельчите в блендере и смажьте с 3 сторон, оставляйте в сутки в холодильнике и смакуйте с любовью.

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Источник:Instagram

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