Маринованные баклажаны, как грибы: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Маринованные баклажаны, как грибы: готовятся элементарно

Сезонные баклажаны можно использовать для приготовления совершенно разнообразных закусок. Например, такие овощи можно замариновать. По вкусу овощи будут напоминать грибы.

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Идея приготовления быстрых маринованных баклажанов опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Овощи для такой закуски нужно пожарить.

Маринованные баклажаны, как грибы: готовятся элементарно

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • лук – 1 шт.
  • сахар – 1 ст.л.
  • масло – 3 ст.л.
  • уксус – 3 ст.л. (если виноват, если обычный 9% – 2 ст.л.)
  • соль – 1 ч.л.
  • пучок укропа
  • кориандр – по желанию

Способ приготовления:

Маринованные баклажаны, как грибы: готовятся элементарно

1. Баклажаны нарезать на большие кубики.

2. Обжарить на хорошо разогретой сковороде на растительном масле до золотистости.

Маринованные баклажаны, как грибы: готовятся элементарно

3. Для маринада смешать измельченный лук и натереть туда чеснок.

4. Влить масло и уксус.

Маринованные баклажаны, как грибы: готовятся элементарно

5. Всыпать сахар и соль, перемешать.

Маринованные баклажаны, как грибы: готовятся элементарно

6. Маринад смешать с поджаренными баклажанами и, по желанию, добавить мускатный орех.

Маринованные баклажаны, как грибы: готовятся элементарно

7. В конце добавить измельченный укроп и оставить в холодильнике минимум на час, лучше на ночь.

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