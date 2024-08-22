Сезонные баклажаны можно использовать для приготовления совершенно разнообразных закусок. Например, такие овощи можно замариновать. По вкусу овощи будут напоминать грибы.

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Идея приготовления быстрых маринованных баклажанов опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Овощи для такой закуски нужно пожарить.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

чеснок – 3-4 зубчика

лук – 1 шт.

сахар – 1 ст.л.

масло – 3 ст.л.

уксус – 3 ст.л. (если виноват, если обычный 9% – 2 ст.л.)

соль – 1 ч.л.

пучок укропа

кориандр – по желанию

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать на большие кубики.

2. Обжарить на хорошо разогретой сковороде на растительном масле до золотистости.

3. Для маринада смешать измельченный лук и натереть туда чеснок.

4. Влить масло и уксус.

5. Всыпать сахар и соль, перемешать.

6. Маринад смешать с поджаренными баклажанами и, по желанию, добавить мускатный орех.

7. В конце добавить измельченный укроп и оставить в холодильнике минимум на час, лучше на ночь.

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