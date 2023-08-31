Из сезонных баклажанов следует приготовить очень вкусную и пряную закуску. Есть ее можно будет уже на следующий день. она долго хранится в холодильнике, прекрасно подходит к мясу, разным кашам и картофелю.

Идея приготовления маринованных баклажанов на скорую руку опубликована на странице фудблогера Юлии с ником chornobrova_blog в Instagram. Кроме баклажанов, в этой закуске есть еще некоторые сезонные овощи.

Порезать соломкой:

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1 килограмм баклажанов

1 луковицу

1 морковку

1 перчик сладкий

Способ приготовления:

1. Все поочередно обжарить на сковороде.

2. Сложить в контейнер слоями.

3. Пересыпать измельченной зеленью (укроп, петрушка) с чесноком

4. Залить маринадом

Ингредиенты для маринада:

2 ст.л. сахара,

1 ч.л. соли

2 ст.л. уксуса

1 ст.л. воды

1 ст.л. соевого соуса

Способ приготовления:

1. Все компоненты обьединить.

2. Проварить.

3. Оставить при комнатной температуре на несколько часов.

4. Затем перемешать и поставить в холодильник на ночь.

5. Утром перемешать.

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