Маринованные баклажаны на скорую руку: можно есть уже на следующий день

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,1 т.
Маринованные баклажаны на скорую руку: можно есть уже на следующий день

Из сезонных баклажанов следует приготовить очень вкусную и пряную закуску. Есть ее можно будет уже на следующий день. она долго хранится в холодильнике, прекрасно подходит к мясу, разным кашам и картофелю.

Идея приготовления маринованных баклажанов на скорую руку опубликована на странице фудблогера Юлии с ником chornobrova_blog в Instagram. Кроме баклажанов, в этой закуске есть еще некоторые сезонные овощи.

Маринованные баклажаны на скорую руку: можно есть уже на следующий день

Порезать соломкой:

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  • 1 килограмм баклажанов
  • 1 луковицу
  • 1 морковку
  • 1 перчик сладкий

Способ приготовления:

Маринованные баклажаны на скорую руку: можно есть уже на следующий день

1. Все поочередно обжарить на сковороде.

2. Сложить в контейнер слоями.

3. Пересыпать измельченной зеленью (укроп, петрушка) с чесноком

Маринованные баклажаны на скорую руку: можно есть уже на следующий день

4. Залить маринадом

Ингредиенты для маринада:

  • 2 ст.л. сахара,
  • 1 ч.л. соли
  • 2 ст.л. уксуса
  • 1 ст.л. воды
  • 1 ст.л. соевого соуса

Способ приготовления:

 

1. Все компоненты обьединить.

2. Проварить.

3. Оставить при комнатной температуре на несколько часов.

Маринованные баклажаны на скорую руку: можно есть уже на следующий день

4. Затем перемешать и поставить в холодильник на ночь.

5. Утром перемешать.

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