Маринованные баклажаны на скорую руку: можно есть уже на следующий день
Из сезонных баклажанов следует приготовить очень вкусную и пряную закуску. Есть ее можно будет уже на следующий день. она долго хранится в холодильнике, прекрасно подходит к мясу, разным кашам и картофелю.
Идея приготовления маринованных баклажанов на скорую руку опубликована на странице фудблогера Юлии с ником chornobrova_blog в Instagram. Кроме баклажанов, в этой закуске есть еще некоторые сезонные овощи.
Порезать соломкой:
- 1 килограмм баклажанов
- 1 луковицу
- 1 морковку
- 1 перчик сладкий
Способ приготовления:
1. Все поочередно обжарить на сковороде.
2. Сложить в контейнер слоями.
3. Пересыпать измельченной зеленью (укроп, петрушка) с чесноком
4. Залить маринадом
Ингредиенты для маринада:
- 2 ст.л. сахара,
- 1 ч.л. соли
- 2 ст.л. уксуса
- 1 ст.л. воды
- 1 ст.л. соевого соуса
Способ приготовления:
1. Все компоненты обьединить.
2. Проварить.
3. Оставить при комнатной температуре на несколько часов.
4. Затем перемешать и поставить в холодильник на ночь.
5. Утром перемешать.
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