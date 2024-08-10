Баклажан – это один из самых популярных видов овощей. Из него готовят рагу, салаты и другие блюда, его запекают в духовке, а также производят разнообразную консервацию. У каждой хозяйки есть собственные рецепты приготовления этих блюд, но всегда стоит попробовать приготовить что-то новое.

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Одним из самых популярных блюд с использованием баклажан является закуска. На сайте "Філіжанка кави" недавно был опубликован рецепт маринованных баклажанов по-новому. Такая закуска точно понравится всем и ваши родные будут всегда просить добавки.

Ингредиенты

Уксус 6% – 100 мл

Вода – 2 ст.

Гвоздика – 4 шт

Лавровые листья – 5 шт

Перец горошком – 10 шт

Коричневый сахар – 3 ст.л.

Соль – 1,5 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Баклажаны очистить от кожуры. Нарезать на пластинки и обжарить до желтизны.

2. Готовим маринад. Все ингредиенты для маринада объединить, вскипятить и охладить.

3. Каждую баклажанную пластинку обмакнуть в маринад.

4. Складывать в кастрюльку, перекладывая нарезанными пластинками чеснока.

5. Залить маринадом.

6. Закрыть контейнер крышкой и хранить в холодильнике. Есть можно уже и на следующий день, но лучше вкус блюда раскроется всего за 3-5 дней.

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