Маринованные баклажаны по-новому: вкусный рецепт сезонного овоща
Баклажан – это один из самых популярных видов овощей. Из него готовят рагу, салаты и другие блюда, его запекают в духовке, а также производят разнообразную консервацию. У каждой хозяйки есть собственные рецепты приготовления этих блюд, но всегда стоит попробовать приготовить что-то новое.
Одним из самых популярных блюд с использованием баклажан является закуска. На сайте "Філіжанка кави" недавно был опубликован рецепт маринованных баклажанов по-новому. Такая закуска точно понравится всем и ваши родные будут всегда просить добавки.
Ингредиенты
- Уксус 6% – 100 мл
- Вода – 2 ст.
- Гвоздика – 4 шт
- Лавровые листья – 5 шт
- Перец горошком – 10 шт
- Коричневый сахар – 3 ст.л.
- Соль – 1,5 ст.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Баклажаны очистить от кожуры. Нарезать на пластинки и обжарить до желтизны.
2. Готовим маринад. Все ингредиенты для маринада объединить, вскипятить и охладить.
3. Каждую баклажанную пластинку обмакнуть в маринад.
4. Складывать в кастрюльку, перекладывая нарезанными пластинками чеснока.
5. Залить маринадом.
6. Закрыть контейнер крышкой и хранить в холодильнике. Есть можно уже и на следующий день, но лучше вкус блюда раскроется всего за 3-5 дней.
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