Битые маринованные огурцы за час с острым перцем, соевым соусом и чесноком: самый простой рецепт пикантной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт огурцов

Маринованные огурцы можно готовить с перцем чили, специями, укропом, а также с листьями вишни, смородины. Для того, чтобы огурцы были хрустящими, их нужно обязательно замочить в воде на несколько часов. 

Как вкусно приготовить огурцы на зиму

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом маринованных битых огурцов, с перцем чили, соевым соусом, кунжутным маслом и чесноком. 

Рецепт огурцов
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Ингредиенты:

  • огурцы – 1 кг
  • соевый соус – 40 г
  • чеснок – 4-5 зуб. 
  • кунжутное масло – 30 г
  • острый перец чили – 2 шт. 
  • кунжут – 3-5 г,
  • рисовый уксус – 30 г
  • сахар – 2 ч. л. 
  • кинза – 30-50 г

Способ приготовления:

1. Срежьте кончики на огурцах и побейте их скалкой. 

Как вкусно приготовить огурцы

2. Нарежьте перец. 

Перец чили

3. Смешайте соевый соус, кунжутное масло, чеснок измельченный, рисовый уксус, кунжут, сахар. Готовой смесью полейте огурцы и поставьте в холодильник на 1 час. 

Соус для огурцов

Перед подачей посыпьте огурцы измельченной кинзой. 

Хрустящие маринованные огурцы с перцем

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