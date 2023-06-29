Маринованные огурцы можно готовить с перцем чили, специями, укропом, а также с листьями вишни, смородины. Для того, чтобы огурцы были хрустящими, их нужно обязательно замочить в воде на несколько часов.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом маринованных битых огурцов, с перцем чили, соевым соусом, кунжутным маслом и чесноком.

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Ингредиенты:

огурцы – 1 кг

соевый соус – 40 г

чеснок – 4-5 зуб.

кунжутное масло – 30 г

острый перец чили – 2 шт.

кунжут – 3-5 г,

рисовый уксус – 30 г

сахар – 2 ч. л.

кинза – 30-50 г

Способ приготовления:

1. Срежьте кончики на огурцах и побейте их скалкой.

2. Нарежьте перец.

3. Смешайте соевый соус, кунжутное масло, чеснок измельченный, рисовый уксус, кунжут, сахар. Готовой смесью полейте огурцы и поставьте в холодильник на 1 час.

Перед подачей посыпьте огурцы измельченной кинзой.

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