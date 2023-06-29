Битые маринованные огурцы за час с острым перцем, соевым соусом и чесноком: самый простой рецепт пикантной закуски
Маринованные огурцы можно готовить с перцем чили, специями, укропом, а также с листьями вишни, смородины. Для того, чтобы огурцы были хрустящими, их нужно обязательно замочить в воде на несколько часов.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом маринованных битых огурцов, с перцем чили, соевым соусом, кунжутным маслом и чесноком.
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Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг
- соевый соус – 40 г
- чеснок – 4-5 зуб.
- кунжутное масло – 30 г
- острый перец чили – 2 шт.
- кунжут – 3-5 г,
- рисовый уксус – 30 г
- сахар – 2 ч. л.
- кинза – 30-50 г
Способ приготовления:
1. Срежьте кончики на огурцах и побейте их скалкой.
2. Нарежьте перец.
3. Смешайте соевый соус, кунжутное масло, чеснок измельченный, рисовый уксус, кунжут, сахар. Готовой смесью полейте огурцы и поставьте в холодильник на 1 час.
Перед подачей посыпьте огурцы измельченной кинзой.
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