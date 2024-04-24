Маринованные грибы: идеальная закуска к пасхальному столу
Совсем скоро кончится Великий пост и наступит Пасха. Семьи соберутся за одним большим праздничным столом и будут пробовать различные блюда.
Поэтому хозяйкам следует заранее подумать, какие именно блюда лучше всего поставить на праздничный стол, чтобы удивить и вкусно накормить своих родных. Известная фудблогер Ольга Рябенко уже задумалась над этим вопросом, поэтому в Instagram опубликовала рецепт приготовления маринованных грибов – идеальной закуски к пасхальному столу.
Ингредиенты
- Грибы вешенки – 1 кг
- Вода – 2 л
- Чеснок – 6 зуб
- Перец горошком – 1 ст.л.
- Перец душистый – 1 ст.л.
- Лавровый лист – 5 шт
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 3 ст.л.
- Уксус – 150 мл
- Масло растительное – 100 мл
- Лук – 1 шт
Способ приготовления
1. В воду добавить все специи и нарезанные грибы и поставить кастрюлю на огонь.
2. После закипания варить в течение 6 минут.
3. Снять пену и убрать с огня. Дать остыть.
4. Нарезать лук пол кольцами и выложить послойно в банку: грибы – лук и залить маринадом.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты маринованных грибов: