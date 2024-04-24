Совсем скоро кончится Великий пост и наступит Пасха. Семьи соберутся за одним большим праздничным столом и будут пробовать различные блюда.

Поэтому хозяйкам следует заранее подумать, какие именно блюда лучше всего поставить на праздничный стол, чтобы удивить и вкусно накормить своих родных. Известная фудблогер Ольга Рябенко уже задумалась над этим вопросом, поэтому в Instagram опубликовала рецепт приготовления маринованных грибов – идеальной закуски к пасхальному столу.

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Ингредиенты

Грибы вешенки – 1 кг

Вода – 2 л

Чеснок – 6 зуб

Перец горошком – 1 ст.л.

Перец душистый – 1 ст.л.

Лавровый лист – 5 шт

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 3 ст.л.

Уксус – 150 мл

Масло растительное – 100 мл

Лук – 1 шт

Способ приготовления

1. В воду добавить все специи и нарезанные грибы и поставить кастрюлю на огонь.

2. После закипания варить в течение 6 минут.

3. Снять пену и убрать с огня. Дать остыть.

4. Нарезать лук пол кольцами и выложить послойно в банку: грибы – лук и залить маринадом.

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