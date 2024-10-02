Маринованные грибы за 10 минут: как вкусно приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Маринованные грибы за 10 минут: как вкусно приготовить

Шампиньоны можно вкусно мариновать, а также готовить из них запеканки, жульен, пироги, салаты, закуски.

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Как вкусно приготовить грибы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных шампиньонов, с уксусом и чесноком.

Рецепт грибов

Ингредиенты:

  • шампиньоны 500 г (выбирайте маленькие)
  • 50 г воды
  • 50 г масла
  • 20 г уксуса 9%
  • 7 г соли
  • 2 шт лаврового листа
  • 5 шт черного перца горошком
  • 2 зуб. чеснока
  • 1/2 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

1. Помойте грибы, обсушите.

2. Влейте в кастрюлю воду, масло, добавьте специи, перец, лавровый лист, доведите до кипения и всыпьте грибы, варите до кипения.

Приготовление грибов

3. Переложите грибы в миску и можно есть!

Готовые грибы

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