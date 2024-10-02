Шампиньоны можно вкусно мариновать, а также готовить из них запеканки, жульен, пироги, салаты, закуски.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных шампиньонов, с уксусом и чесноком.

Ингредиенты:

шампиньоны 500 г (выбирайте маленькие)

50 г воды

50 г масла

20 г уксуса 9%

7 г соли

2 шт лаврового листа

5 шт черного перца горошком

2 зуб. чеснока

1/2 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

1. Помойте грибы, обсушите.

2. Влейте в кастрюлю воду, масло, добавьте специи, перец, лавровый лист, доведите до кипения и всыпьте грибы, варите до кипения.

3. Переложите грибы в миску и можно есть!

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