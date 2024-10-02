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Маринованные грибы за 10 минут: как вкусно приготовить
Шампиньоны можно вкусно мариновать, а также готовить из них запеканки, жульен, пироги, салаты, закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных шампиньонов, с уксусом и чесноком.
Ингредиенты:
- шампиньоны 500 г (выбирайте маленькие)
- 50 г воды
- 50 г масла
- 20 г уксуса 9%
- 7 г соли
- 2 шт лаврового листа
- 5 шт черного перца горошком
- 2 зуб. чеснока
- 1/2 ч.л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
1. Помойте грибы, обсушите.
2. Влейте в кастрюлю воду, масло, добавьте специи, перец, лавровый лист, доведите до кипения и всыпьте грибы, варите до кипения.
3. Переложите грибы в миску и можно есть!
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