Маринованные кабачки по-болгарски: рецепт вкусной закуски на зиму
Кабачки можно использовать для приготовления вкусных супов, закусок, а также их можно консервировать и мариновать. А еще из кабачков получится очень вкусная икра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматных маринованных кабачков по-болгарски с чесноком и специями.
Ингредиенты:
- 2 кг молоденьких кабачков
- Листья хрена и зонтики укропа
- Чеснок
- Лавровые листья
- Зерна горчицы
- Черный перец
Для маринада:
- 2 литра воды
- 3 ст.л соли
- 200 г сахара
- 250 г уксуса 9%
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кружочками, толщиной 1 см.
2. В чистые банки сложите зелень, чеснок, лавровые листья, черный перец и зерна горчицы.
3. В большой кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус и доведите до кипения, всыпьте кабачки и варите еще 5-7 минут, все время помешивая. Кабачки начнут менять цвет – все верно, так и должно быть.
4. Через 5-7 минут снимите кастрюлю с огня и разложите кабачки по банкам.
5. Маринад снова доведите до кипения и залейте кабачки. Герметично закройте крышками.
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