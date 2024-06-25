Кабачки можно использовать для приготовления вкусных супов, закусок, а также их можно консервировать и мариновать. А еще из кабачков получится очень вкусная икра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматных маринованных кабачков по-болгарски с чесноком и специями.

Ингредиенты:

2 кг молоденьких кабачков

Листья хрена и зонтики укропа

Чеснок

Лавровые листья

Зерна горчицы

Черный перец

Для маринада:

2 литра воды

3 ст.л соли

200 г сахара

250 г уксуса 9%

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками, толщиной 1 см.

2. В чистые банки сложите зелень, чеснок, лавровые листья, черный перец и зерна горчицы.

3. В большой кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус и доведите до кипения, всыпьте кабачки и варите еще 5-7 минут, все время помешивая. Кабачки начнут менять цвет – все верно, так и должно быть.

4. Через 5-7 минут снимите кастрюлю с огня и разложите кабачки по банкам.

5. Маринад снова доведите до кипения и залейте кабачки. Герметично закройте крышками.

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