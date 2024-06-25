Маринованные кабачки по-болгарски: рецепт вкусной закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Маринованные кабачки по-болгарски: рецепт вкусной закуски на зиму

Кабачки можно использовать для приготовления вкусных супов, закусок, а также их можно консервировать и мариновать. А еще из кабачков получится очень вкусная икра. 

Как вкусно приготовить кабачки на зиму

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматных маринованных кабачков по-болгарски с чесноком и специями.

Рецепт кабачков

Ингредиенты:

  • 2 кг молоденьких кабачков
  • Листья хрена и зонтики укропа
  • Чеснок
  • Лавровые листья
  • Зерна горчицы
  • Черный перец

Для маринада:

  • 2 литра воды
  • 3 ст.л соли
  • 200 г сахара
  • 250 г уксуса 9%

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками, толщиной 1 см.

Кабачки для блюда

2. В чистые банки сложите зелень, чеснок, лавровые листья, черный перец и зерна горчицы.

Приготовление кабачков

3. В большой кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус и доведите до кипения, всыпьте кабачки и варите еще 5-7 минут, все время помешивая. Кабачки начнут менять цвет – все верно, так и должно быть.

Сколько варить кабачки

4. Через 5-7 минут снимите кастрюлю с огня и разложите кабачки по банкам.

Маринад для кабачков

5. Маринад снова доведите до кипения и залейте кабачки. Герметично закройте крышками.

Готовая закуска

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