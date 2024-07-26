Маринованные кабачки с чесноком: как быстро приготовить вкусную закуску
Кабачки – это универсальный овощ, из которого можно приготовить множество разнообразных блюд. Например, с получается очень вкусная быстрая закуска, которая прекрасно подойдет к пикнику.
Как приготовить маринованные кабачки с чесноком, которые станут хорошим дополнением к жареному мясу, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Оказывается, их приготовить не труднее обычных огурцов.
Ингредиенты
- Кабачки или цуккини – 1 кг
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Чеснок – 4-5 зуб
- Укроп
- Лавровое письмо
- Уксус – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Берем 2 небольших пакета, ставим их друг в друга. Предварительно моем кабачки, нарезаем их на 8 частей и отправляем в пакеты.
2. Нарезаем укроп не мелкими кусками, отправляем в кабачки.
3. Нарезаем чеснок, отправляем в кабачки.
4. Добавляем лавровый лист, соль, сахар и уксус.
5. Перемешиваем. Оставляем в холодильнике на 10-12 часов и периодически перемешиваем.
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