Кабачки – это универсальный овощ, из которого можно приготовить множество разнообразных блюд. Например, с получается очень вкусная быстрая закуска, которая прекрасно подойдет к пикнику.

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Как приготовить маринованные кабачки с чесноком, которые станут хорошим дополнением к жареному мясу, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Оказывается, их приготовить не труднее обычных огурцов.

Ингредиенты

Кабачки или цуккини – 1 кг

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Чеснок – 4-5 зуб

Укроп

Лавровое письмо

Уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Берем 2 небольших пакета, ставим их друг в друга. Предварительно моем кабачки, нарезаем их на 8 частей и отправляем в пакеты.

2. Нарезаем укроп не мелкими кусками, отправляем в кабачки.

3. Нарезаем чеснок, отправляем в кабачки.

4. Добавляем лавровый лист, соль, сахар и уксус.

5. Перемешиваем. Оставляем в холодильнике на 10-12 часов и периодически перемешиваем.

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