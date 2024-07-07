Маринованные кабачки с перцем чили: отлично подходят к шашлыку

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Маринованные кабачки с перцем чили: отлично подходят к шашлыку

Маринованные кабачки с перцем чили – это просто идеальная закуска к шашлыку. Освежающее, в меру острое и вкуснейшее блюдо, поможет рецепторам полностью почувствовать вкус мяса, жареного на мангале.

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Как приготовить маринованные кабачки с перцем чили, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Оказывается, это блюдо может быть готово еще до того, как пожарится шашлык.

Маринованные кабачки с перцем чили: отлично подходят к шашлыку

Ингредиенты

  • Молодые кабачки – 3 шт
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Уксус 9% – 20 мл
  • Чеснок – 2 зуб
  • Растительное масло – 50 мл
  • Петрушка
  • Перец чили

Способ приготовления

1. Кабачки моем и просушиваем.

2. Нарезаем их на тонкие полоски.

Сырые кабачки

3. Добавляем соль и оставляем на 15 минут, чтобы сок пустили.

4. Готовим маринад. Смешиваем в миске масло, уксус и сахар.

Маринованные кабачки с перцем чили: отлично подходят к шашлыку

5. Перец чили измельчаем и добавляем в маринад вместе с чесноком и петрушкой.

6. Из кабачков сливаем сок и заливаем маринадом. Накрываем пищевой пленкой.

Маринованные кабачки с перцем чили: отлично подходят к шашлыку

7. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.

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РецептыЛиза Глинская

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