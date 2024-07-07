Маринованные кабачки с перцем чили – это просто идеальная закуска к шашлыку. Освежающее, в меру острое и вкуснейшее блюдо, поможет рецепторам полностью почувствовать вкус мяса, жареного на мангале.

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Как приготовить маринованные кабачки с перцем чили, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Оказывается, это блюдо может быть готово еще до того, как пожарится шашлык.

Ингредиенты

Молодые кабачки – 3 шт

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Уксус 9% – 20 мл

Чеснок – 2 зуб

Растительное масло – 50 мл

Петрушка

Перец чили

Способ приготовления

1. Кабачки моем и просушиваем.

2. Нарезаем их на тонкие полоски.

3. Добавляем соль и оставляем на 15 минут, чтобы сок пустили.

4. Готовим маринад. Смешиваем в миске масло, уксус и сахар.

5. Перец чили измельчаем и добавляем в маринад вместе с чесноком и петрушкой.

6. Из кабачков сливаем сок и заливаем маринадом. Накрываем пищевой пленкой.

7. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.

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