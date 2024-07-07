Маринованные кабачки с перцем чили: отлично подходят к шашлыку
Маринованные кабачки с перцем чили – это просто идеальная закуска к шашлыку. Освежающее, в меру острое и вкуснейшее блюдо, поможет рецепторам полностью почувствовать вкус мяса, жареного на мангале.
Как приготовить маринованные кабачки с перцем чили, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Оказывается, это блюдо может быть готово еще до того, как пожарится шашлык.
Ингредиенты
- Молодые кабачки – 3 шт
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Уксус 9% – 20 мл
- Чеснок – 2 зуб
- Растительное масло – 50 мл
- Петрушка
- Перец чили
Способ приготовления
1. Кабачки моем и просушиваем.
2. Нарезаем их на тонкие полоски.
3. Добавляем соль и оставляем на 15 минут, чтобы сок пустили.
4. Готовим маринад. Смешиваем в миске масло, уксус и сахар.
5. Перец чили измельчаем и добавляем в маринад вместе с чесноком и петрушкой.
6. Из кабачков сливаем сок и заливаем маринадом. Накрываем пищевой пленкой.
7. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.
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