Отменной закуской, которая отлично дополнит любой праздничный стол, могут стать маринованные кабачки. Благодаря следующему маринаду овощи будут очень ароматными и сочными, не распадутся в банке.

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Идея приготовления маринованных кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера Ирины Петренко (irinapetrenkofood) в Instagram. Технология не займет много времени.

Ингредиенты:

кабачки – 3 кг.

морковь – 2 шт.

пучок петрушки и укропа

чеснок – 50 г

Ингредиенты для маринада:

соль – 2 ст.л. (без горки)

сахар – 200 г

масло – 200 г

уксус – 200 г

черный перец – 1 ст.л. (без горки)

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать тоненькими кружочками (можно использовать комбайн или специальную терку). Чем тоньше, тем лучше.

2. Морковь потереть на крупную терку.

3. Измельчить зелень.

4. Нажать чеснок.

5. Добавить маринад. Отлично перемешать и оставить на 3 часа.

6. Если есть возможность – иногда перемешивать.

7. Разложить по баночкам и стерилизовать 20 минут. Выходит 4 баночки по 0,5 л.

8. Перевернуть вверх дном и укутать на ночь.

9. Поставить в холодное место.

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