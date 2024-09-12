Маринованные кабачки "Закусочные": вкусно закрыть на зиму

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Маринованные кабачки 'Закусочные': вкусно закрыть на зиму

Отменной закуской, которая отлично дополнит любой праздничный стол, могут стать маринованные кабачки. Благодаря следующему маринаду овощи будут очень ароматными и сочными, не распадутся в банке.

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Идея приготовления маринованных кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера Ирины Петренко (irinapetrenkofood) в Instagram. Технология не займет много времени.

Маринованные кабачки ''Закусочные'': вкусно закрыть на зиму

Ингредиенты:

  • кабачки – 3 кг.
  • морковь – 2 шт.
  • пучок петрушки и укропа
  • чеснок – 50 г

Ингредиенты для маринада:

  • соль – 2 ст.л. (без горки)
  • сахар – 200 г
  • масло – 200 г
  • уксус – 200 г
  • черный перец – 1 ст.л. (без горки)

Способ приготовления:

Маринованные кабачки ''Закусочные'': вкусно закрыть на зиму

1. Кабачки нарезать тоненькими кружочками (можно использовать комбайн или специальную терку). Чем тоньше, тем лучше.

2. Морковь потереть на крупную терку.

 

3. Измельчить зелень.

4. Нажать чеснок.

Маринованные кабачки ''Закусочные'': вкусно закрыть на зиму

5. Добавить маринад. Отлично перемешать и оставить на 3 часа.

6. Если есть возможность – иногда перемешивать.

Маринованные кабачки ''Закусочные'': вкусно закрыть на зиму

7. Разложить по баночкам и стерилизовать 20 минут. Выходит 4 баночки по 0,5 л.

Маринованные кабачки ''Закусочные'': вкусно закрыть на зиму

8. Перевернуть вверх дном и укутать на ночь.

9. Поставить в холодное место.

Маринованные кабачки ''Закусочные'': вкусно закрыть на зиму

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