К вкусному стейку или ароматному шашлыку так и хочется подать на стол интересную закуску. Если зимой для этого достаточно открыть банку с консервацией, то летом можно приготовить блюдо на скорую руку, используя свежие овощи.

Как приготовить маринованные огурцы с горчицей, в Instagram рассказала фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В результате вы получите очень вкусную закуску, потратив всего 5 минут.

Ингредиенты

Огурцы корнишоны – 1 кг

Укроп – 1 пучок

Зеленый лук – 1 пучок

Масло растительное – 2 ст. л.

Чеснок – 6 зуб.

Горчица в зернах

Соль – 1/2 ч. л.

Уксус – 1-2 ст. л.

Способ приготовления

1. С огурцов срезать все лишнее, разрезать на 4 части. Переложить в пакет.

2. Зелень нарезаем, добавляем к огурцам. Также добавляем соль, уксус, масло, чеснок, горчицу в зернах.

3. Плотно закрываем пакет. Хорошо встряхиваем в течение нескольких минут, чтобы все ингредиенты перемешались.

4. Для более насыщенного вкуса оставляем мариноваться на ночь в холодильнике.

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