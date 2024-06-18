Маринованные огурцы с горчицей за 5 минут: готовим освежающую летнюю закуску
К вкусному стейку или ароматному шашлыку так и хочется подать на стол интересную закуску. Если зимой для этого достаточно открыть банку с консервацией, то летом можно приготовить блюдо на скорую руку, используя свежие овощи.
Как приготовить маринованные огурцы с горчицей, в Instagram рассказала фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В результате вы получите очень вкусную закуску, потратив всего 5 минут.
Ингредиенты
- Огурцы корнишоны – 1 кг
- Укроп – 1 пучок
- Зеленый лук – 1 пучок
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Чеснок – 6 зуб.
- Горчица в зернах
- Соль – 1/2 ч. л.
- Уксус – 1-2 ст. л.
Способ приготовления
1. С огурцов срезать все лишнее, разрезать на 4 части. Переложить в пакет.
2. Зелень нарезаем, добавляем к огурцам. Также добавляем соль, уксус, масло, чеснок, горчицу в зернах.
3. Плотно закрываем пакет. Хорошо встряхиваем в течение нескольких минут, чтобы все ингредиенты перемешались.
4. Для более насыщенного вкуса оставляем мариноваться на ночь в холодильнике.
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