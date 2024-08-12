Огурцы, приготовленные по этому рецепту, могут подаваться на стол в качестве закуски. Также их можно использовать для приготовления бургеров, хот-догов и других блюд. Они хрустящие, сочные и имеют пикантный вкус.

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А еще их очень легко готовить. Благодаря небольшим усилиям вы сможете наслаждаться их вкусом на протяжении всей зимы. Как правильно замариновать огурцы с кетчупом и горчицей, в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking.

Ингредиенты на 2 банка по 0,5 литра

Огурцы – 600 гр

Дижонская горчица – 2 ч.л.

Кетчуп чили – 2 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Сахар – ½ ч.л.

Уксус – 30 мл

Вода – 240 мл

Душистый перец – 2 шт

Чеснок – 2 зуб

Укроп

Листья хрена

Способ приготовления

1. Огурцы моем, отрезаем попки, заливаем водой и оставляем на 2 часа.

2. Банки и крышки стерилизуем, в банке кладем листья хрена, веточку укропа и 1 зубчик чеснока, наполняем банку огурцами и заливаем кипятком, оставляем на 10 мин.

3. Все ингредиенты для маринада: соль, сахар, воду, уксус, кетчуп, горчицу и душистый перец соединяем в кастрюле, доводим до кипения и варим в течение 5 мин.

4 Сливаем воду из огурцов, заливаем кипящим маринадом, закрываем стерилизованной крышкой.

5. Переворачиваем, заворачиваем в теплые полотенца и оставляем до охлаждения.

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