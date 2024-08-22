Маринованные огурцы в кетчупе, которые точно будут хрустящими: как приготовить маринад
Один из самых популярных рецептов приготовления огурцов – это маринад с кетчупом. Овощи получаются очень хрустящими и сочными. Также пикантными, потому что в составе много чеснока, а также ароматный перец.
Идея приготовления хрустящих маринованных огурцов в кетчупе чили опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina cooking в Instagram. Заготовка отлично сохраняется на зиму.
Ингредиенты (1 стакан = 250 мл):
- кетчуп "чили" – 6-8 ст.л.
- соль каменная – 2 ст.л.
- сахар – 1 стакан
- уксус – 1 стакан
- вода – 7 стаканов
- гвоздика – по 1-2 шт.
- перец душистый – по 1-2 шт.
- чеснок – по 2 шт.
- огурцы – 3-4 кг.
Способ приготовления:
1. Перед началом маринования огурцов простерилизовать банки и крышки для консервирования.
2. Огурцы промыть с обеих сторон отрезать излишне.
3. Залить водой на 2 часа. Огурцы впитают необходимое количество воды и будут более хрустящими.
4. Для маринада в кипяток добавить сахар, уксус, соль и кетчуп "чили".
5. Довести смесь до кипения.
6. На дно стерилизованных банок положить чеснок, перец душистый горошком, гвоздику.
7. По желанию можно на дно банки положить листья хрена и соцветия укропа.
8. Далее нужно наполнить банку огурцами как можно плотнее и залить маринадом.
9. Банки с маринадом следует простерилизовать.
10. Для этого налить в кастрюлю воду (примерно половину), дать ей закипеть.
11. На дно кастрюли положить полотенце и поставить на него банки с огурцами в маринаде.
12. Вода в кастрюле должна кипеть и покрывать банки где-то на 2/3.
13. Таким образом, стерилизовать банки с огурцами около 10 минут.
14. Стерилизованные огурцы вынуть из кастрюли и закрыть крышками.
15. Перевернуть закрытые банки и оставить их в тепле на 12 часов.
16. После этого убрать в темное прохладное место.
17. Готовыми для потребления огурцы будут не раньше чем через три недели.
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