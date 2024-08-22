Один из самых популярных рецептов приготовления огурцов – это маринад с кетчупом. Овощи получаются очень хрустящими и сочными. Также пикантными, потому что в составе много чеснока, а также ароматный перец.

Видео дня

Идея приготовления хрустящих маринованных огурцов в кетчупе чили опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina cooking в Instagram. Заготовка отлично сохраняется на зиму.

Ингредиенты (1 стакан = 250 мл):

кетчуп "чили" – 6-8 ст.л.

соль каменная – 2 ст.л.

сахар – 1 стакан

уксус – 1 стакан

вода – 7 стаканов

гвоздика – по 1-2 шт.

перец душистый – по 1-2 шт.

чеснок – по 2 шт.

огурцы – 3-4 кг.

Способ приготовления:

1. Перед началом маринования огурцов простерилизовать банки и крышки для консервирования.

2. Огурцы промыть с обеих сторон отрезать излишне.

3. Залить водой на 2 часа. Огурцы впитают необходимое количество воды и будут более хрустящими.

4. Для маринада в кипяток добавить сахар, уксус, соль и кетчуп "чили".

5. Довести смесь до кипения.

6. На дно стерилизованных банок положить чеснок, перец душистый горошком, гвоздику.

7. По желанию можно на дно банки положить листья хрена и соцветия укропа.

8. Далее нужно наполнить банку огурцами как можно плотнее и залить маринадом.

9. Банки с маринадом следует простерилизовать.

10. Для этого налить в кастрюлю воду (примерно половину), дать ей закипеть.

11. На дно кастрюли положить полотенце и поставить на него банки с огурцами в маринаде.

12. Вода в кастрюле должна кипеть и покрывать банки где-то на 2/3.

13. Таким образом, стерилизовать банки с огурцами около 10 минут.

14. Стерилизованные огурцы вынуть из кастрюли и закрыть крышками.

15. Перевернуть закрытые банки и оставить их в тепле на 12 часов.

16. После этого убрать в темное прохладное место.

17. Готовыми для потребления огурцы будут не раньше чем через три недели.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: