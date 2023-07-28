Маринованные огурцы можно приготовить всего за 5 минут, для этого вам понадобится минимум продуктов. Для более пикантного вкуса кулинары советуют добавить чеснок, перец чили.

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом малосольных огурцов с чесноком, которые можно есть через 5 минут после приготовления.

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Ингредиенты:

огурцы – 5 шт.

уксус – 1 ч. л.

соль – щепотка

чеснок – 1 зуб.

укроп – несколько веточек

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, порежьте на 4 части, посолите.

2. Натрите чеснок и добавьте к огурцам, добавьте уксус, измельченный укроп, перемешайте и оставьте на 5 минут. После можно есть.

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