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Маринованные огурцы за 5 минут: самый быстрый рецепт вкусной закуски
Маринованные огурцы можно приготовить всего за 5 минут, для этого вам понадобится минимум продуктов. Для более пикантного вкуса кулинары советуют добавить чеснок, перец чили.
Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом малосольных огурцов с чесноком, которые можно есть через 5 минут после приготовления.
Ингредиенты:
- огурцы – 5 шт.
- уксус – 1 ч. л.
- соль – щепотка
- чеснок – 1 зуб.
- укроп – несколько веточек
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте, порежьте на 4 части, посолите.
2. Натрите чеснок и добавьте к огурцам, добавьте уксус, измельченный укроп, перемешайте и оставьте на 5 минут. После можно есть.
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