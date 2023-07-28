Маринованные огурцы за 5 минут: самый быстрый рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
519
Рецепт огурцов

Маринованные огурцы можно приготовить всего за 5 минут, для этого вам понадобится минимум продуктов. Для более пикантного вкуса кулинары советуют добавить чеснок, перец чили. 

Как подготовить огурцы для маринования

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом малосольных огурцов с чесноком, которые можно есть через 5 минут после приготовления.

Рецепт огурцов
Видео дня

Ингредиенты:

  • огурцы – 5 шт.
  • уксус – 1 ч. л.
  • соль – щепотка
  • чеснок – 1 зуб.
  • укроп – несколько веточек

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, порежьте на 4 части, посолите.

Огурцы для блюда

2. Натрите чеснок и добавьте к огурцам, добавьте уксус, измельченный укроп, перемешайте и оставьте на 5 минут. После можно есть.

Готовые огурцы

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты