Маринованные помидоры – это такая же вкусная и любимая закуска, как и огурцы. В идеале они получаются сочными, упругими и отлично держат форму. И это все можно сделать без длительной стерилизации и варки.

Фудблогер Диана с ником smishna_diana на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных помидоров быстрого приготовления с аспирином. Такой способ консервации делает помидоры сбалансированными, а также позволяет им храниться дольше.

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Ингредиенты на банке объемом 3 л:

помидоры

аспирин – 3 шт

сахар – 6 ст. л.

уксус – 7 ст. л.

соль – 1,5 ст. л.

Дополнительно:

морковь

петрушка

перец горошек

лавровые листья – 2 шт

Способ приготовления:

1. На дно банки выложить порезанную морковь, петрушку, перец и лавровые листья.

2. Утрамбовать помидоры.

3. Добавить таблетки аспирина, сахар, соль и налить уксус. Наполнить банку кипятком.

4. Герметически закрыть банки железными крышками, перевернуть вверх дном и оставить так до полного охлаждения. После – хранить банки в погребе.

Важно: обязательно следует проследить, чтобы аспирин растворился, его можно даже покрошить.

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