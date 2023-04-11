Маринованные помидоры быстрого приготовления: как обойтись без стерилизации
Маринованные помидоры – это такая же вкусная и любимая закуска, как и огурцы. В идеале они получаются сочными, упругими и отлично держат форму. И это все можно сделать без длительной стерилизации и варки.
Фудблогер Диана с ником smishna_diana на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных помидоров быстрого приготовления с аспирином. Такой способ консервации делает помидоры сбалансированными, а также позволяет им храниться дольше.
Ингредиенты на банке объемом 3 л:
- помидоры
- аспирин – 3 шт
- сахар – 6 ст. л.
- уксус – 7 ст. л.
- соль – 1,5 ст. л.
Дополнительно:
- морковь
- петрушка
- перец горошек
- лавровые листья – 2 шт
Способ приготовления:
1. На дно банки выложить порезанную морковь, петрушку, перец и лавровые листья.
2. Утрамбовать помидоры.
3. Добавить таблетки аспирина, сахар, соль и налить уксус. Наполнить банку кипятком.
4. Герметически закрыть банки железными крышками, перевернуть вверх дном и оставить так до полного охлаждения. После – хранить банки в погребе.
Важно: обязательно следует проследить, чтобы аспирин растворился, его можно даже покрошить.
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