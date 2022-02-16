Маринованные помидоры черри: рецепт без шкурки

Готовьте с удовольствием. Чтобы нам ещё из солененького вместе приготовить?

Маринованные помидоры без шкурки

Ингредиенты:

1 кг помидор (черри или коктейльные)

Маринад:

1 л воды (5 стаканов по 200 мл.)

35 г соли (1 ст. л. + 1 ч. л.)

35 г сахара (1 ст. л. + 3/4 ст. л.)

35 мл уксуса (9%) (2 ст. л. + 1 ч. л.)

лавровый лист

перец чёрный горошком

5-6 зубчиков чеснока

1 небольшая луковица

20-30 г укропа

Приготовим маринованные помидоры:

Приготовьте маринад. Соедините в миске: соль, сахар, уксус, лавровый лист, черный перец горошком и залейте все горячей водой. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.

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Оставьте маринад, он должен остыть.

Срежьте помидоры с веточки, оставляя хвостики.

Возьмите помидор и сделайте несколько проколов зубочисткой. С остальными проделайте все тоже самое.

Залейте помидоры кипятком на 1 минуту, после, слейте воду и залейте их холодной водой. Когда помидоры потрескаются - слейте воду.

Нарежьте лук тонкими кольцами, а чеснок тонкими слайсами.

Выложите на дно миски укроп, лук и чеснок.

Очистите помидоры от кожицы и переложите их в миску с укропом, луком и чесноком.

Залейте помидоры маринадом, накройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на сутки.

Готово! Приятного аппетита!

Кто-то уже пробовал такой вариант помидорчиков?