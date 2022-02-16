Маринованные помидоры черри: рецепт без шкурки
Готовьте с удовольствием. Чтобы нам ещё из солененького вместе приготовить?
Маринованные помидоры без шкурки
Ингредиенты:
1 кг помидор (черри или коктейльные)
Маринад:
1 л воды (5 стаканов по 200 мл.)
35 г соли (1 ст. л. + 1 ч. л.)
35 г сахара (1 ст. л. + 3/4 ст. л.)
35 мл уксуса (9%) (2 ст. л. + 1 ч. л.)
лавровый лист
перец чёрный горошком
5-6 зубчиков чеснока
1 небольшая луковица
20-30 г укропа
Приготовим маринованные помидоры:
Приготовьте маринад. Соедините в миске: соль, сахар, уксус, лавровый лист, черный перец горошком и залейте все горячей водой. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.
Оставьте маринад, он должен остыть.
Срежьте помидоры с веточки, оставляя хвостики.
Возьмите помидор и сделайте несколько проколов зубочисткой. С остальными проделайте все тоже самое.
Залейте помидоры кипятком на 1 минуту, после, слейте воду и залейте их холодной водой. Когда помидоры потрескаются - слейте воду.
Нарежьте лук тонкими кольцами, а чеснок тонкими слайсами.
Выложите на дно миски укроп, лук и чеснок.
Очистите помидоры от кожицы и переложите их в миску с укропом, луком и чесноком.
Залейте помидоры маринадом, накройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на сутки.
Готово! Приятного аппетита!
Кто-то уже пробовал такой вариант помидорчиков?
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