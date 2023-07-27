Сочные и пряные маринованные помидоры – это закуска, которая подойдет на любой случай. И к мясу, и к рыбе, и к любым кашам или картофелю. Особенно вкусно, когда внутри томатов есть овощная начинка, и овощи не превращаются в банке в кашу, а остаются упругими и целыми.

Идея приготовления пикантных маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Анны с ником annet_days в Instagram. Их можно будет есть уже через 10 дней или хранить на зиму.

Ингредиенты для маринада:

2 л воды

200 г уксуса 9%

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200 г сахара

100 г соли

лавровый лист

несколько перцев горошком

Способ приготовления маринада:

1. Соединить все ингредиенты, кроме уксуса.

2. Довести до кипения.

3. Выключить, влить уксус и охладить.

Ингредиенты для начинки:

5 сладких перцев

1-3 острых перцев

1 стакан чеснока

Способ приготовления начинки:

1. Измельчить все через мясорубку.

2. Помидоры надрезать пополам и начинить, сложить в банку и залить маринадом (можно порезать на 4 части и переложить начинкой).

3. Хранить в прохладном месте и уже через 10 дней можно пробовать.

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