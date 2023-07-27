Маринованные помидоры, которые не разваливаются в банке: можно есть уже через 10 дней

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Маринованные помидоры, которые не разваливаются в банке: можно есть уже через 10 дней

Сочные и пряные маринованные помидоры – это закуска, которая подойдет на любой случай. И к мясу, и к рыбе, и к любым кашам или картофелю. Особенно вкусно, когда внутри томатов есть овощная начинка, и овощи не превращаются в банке в кашу, а остаются упругими и целыми.

Идея приготовления пикантных маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Анны с ником annet_days в Instagram. Их можно будет есть уже через 10 дней или хранить на зиму.

Маринованные помидоры, которые не разваливаются в банке: можно есть уже через 10 дней

Ингредиенты для маринада:

  • 2 л воды
  • 200 г уксуса 9%
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  • 200 г сахара
  • 100 г соли
  • лавровый лист
  • несколько перцев горошком

Способ приготовления маринада:

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1. Соединить все ингредиенты, кроме уксуса.

2. Довести до кипения.

3. Выключить, влить уксус и охладить.

Ингредиенты для начинки:

  • 5 сладких перцев
  • 1-3 острых перцев
  • 1 стакан чеснока

Способ приготовления начинки:

 

1. Измельчить все через мясорубку.

Маринованные помидоры, которые не разваливаются в банке: можно есть уже через 10 дней

2. Помидоры надрезать пополам и начинить, сложить в банку и залить маринадом (можно порезать на 4 части и переложить начинкой).

Маринованные помидоры, которые не разваливаются в банке: можно есть уже через 10 дней

3. Хранить в прохладном месте и уже через 10 дней можно пробовать.

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