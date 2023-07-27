Маринованные помидоры, которые не разваливаются в банке: можно есть уже через 10 дней
Сочные и пряные маринованные помидоры – это закуска, которая подойдет на любой случай. И к мясу, и к рыбе, и к любым кашам или картофелю. Особенно вкусно, когда внутри томатов есть овощная начинка, и овощи не превращаются в банке в кашу, а остаются упругими и целыми.
Идея приготовления пикантных маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Анны с ником annet_days в Instagram. Их можно будет есть уже через 10 дней или хранить на зиму.
Ингредиенты для маринада:
- 2 л воды
- 200 г уксуса 9%
- 200 г сахара
- 100 г соли
- лавровый лист
- несколько перцев горошком
Способ приготовления маринада:
1. Соединить все ингредиенты, кроме уксуса.
2. Довести до кипения.
3. Выключить, влить уксус и охладить.
Ингредиенты для начинки:
- 5 сладких перцев
- 1-3 острых перцев
- 1 стакан чеснока
Способ приготовления начинки:
1. Измельчить все через мясорубку.
2. Помидоры надрезать пополам и начинить, сложить в банку и залить маринадом (можно порезать на 4 части и переложить начинкой).
3. Хранить в прохладном месте и уже через 10 дней можно пробовать.
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