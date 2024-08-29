Маринованные помидоры с пикантным соусом: рецепт оригинальной закуски за 10 минут
Помидоры – идеальные овощи для салатов, соусов, а также рагу, аджики. Стоит отметить, что их можно добавлять практически во все блюда. Еще овощи можно использовать для консервации.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных помидоров, с чесноком, зеленью и болгарским перцем.
Ингредиенты:
- помидоры 5-7 шт.
- перец болгарский 1/2
- чеснок – 3 зуб.
- петрушка
- соль/сахар – по 1 ч.л.
- черный перец – по вкусу
- масло – 1,5 ст.л.
- уксус – 1,5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте дольками помидоры.
2. Порежьте перец, переложите в блендер, добавьте масло, соль, сахар, перец, петрушку, чеснок и перебейте в однородную массу.
3. Переложите в подходящую посуду помидоры, добавьте соус, перемешайте и можно есть. Лучше на некоторое время поставить в холодильник.
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