Маринованные помидоры с пикантным соусом: рецепт оригинальной закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Маринованные помидоры с пикантным соусом: рецепт оригинальной закуски за 10 минут

Помидоры – идеальные овощи для салатов, соусов, а также рагу, аджики. Стоит отметить, что их можно добавлять практически во все блюда. Еще овощи можно использовать для консервации.

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Что приготовить из помидоров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных помидоров, с чесноком, зеленью и болгарским перцем.

Рецепт блюда

 Ингредиенты:

  • помидоры 5-7 шт.
  • перец болгарский 1/2
  • чеснок – 3 зуб. 
  • петрушка
  • соль/сахар – по 1 ч.л. 
  • черный перец – по вкусу 
  • масло – 1,5 ст.л.
  • уксус – 1,5 ст.л. 

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте дольками помидоры.

Помидоры для блюда

2. Порежьте перец, переложите в блендер, добавьте масло, соль, сахар, перец, петрушку, чеснок и перебейте в однородную массу. 

Соус для салата

3. Переложите в подходящую посуду помидоры, добавьте соус, перемешайте и можно есть. Лучше на некоторое время поставить в холодильник. 

Готовый салат

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