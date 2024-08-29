Помидоры – идеальные овощи для салатов, соусов, а также рагу, аджики. Стоит отметить, что их можно добавлять практически во все блюда. Еще овощи можно использовать для консервации.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных помидоров, с чесноком, зеленью и болгарским перцем.

Ингредиенты:

помидоры 5-7 шт.

перец болгарский 1/2

чеснок – 3 зуб.

петрушка

соль/сахар – по 1 ч.л.

черный перец – по вкусу

масло – 1,5 ст.л.

уксус – 1,5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте дольками помидоры.

2. Порежьте перец, переложите в блендер, добавьте масло, соль, сахар, перец, петрушку, чеснок и перебейте в однородную массу.

3. Переложите в подходящую посуду помидоры, добавьте соус, перемешайте и можно есть. Лучше на некоторое время поставить в холодильник.

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