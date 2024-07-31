Маринованные помидоры "Закусочные": как приготовить отличное дополнение к шашлыку

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Маринованные помидоры 'Закусочные': как приготовить отличное дополнение к шашлыку

Что может быть вкуснее сочного и ароматного шашлыка, приготовленного на углях в лучшем маринаде? Лучше него может быть только это блюдо, но в качестве вкуснейшей закуски, которая полностью раскроет вкус шашлыка.

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Как приготовить маринованные помидоры так, чтобы понравились всем, в Instagram рассказала фудблогер Анна Шолкова. Эту закуску можно хранить в холодильнике в течение нескольких месяцев.

Маринованные помидоры ''Закусочные'': как приготовить отличное дополнение к шашлыку

Ингредиенты

  • Помидоры – 1 кг
  • Петрушка
  • Чеснок
  • Сладкий перец
  • Острый перец
  • Масло
  • Вода – ½ л
  • Соль – 30 г
  • Сахар – 60 г
  • Уксус – 50 мл

Способ приготовления

1. В сотейнике смешиваем воду, соль и сахар. Провариваем до растворения и даем полностью остыть.

2. Добавляем 50 мл уксуса в маринад и перемешиваем.

3. В отдельной миске соединяем сладкий и острый перец, чеснок и петрушку. Добавляем растительное масло и перемешиваем.

Маринованные помидоры ''Закусочные'': как приготовить отличное дополнение к шашлыку

4. Помидоры разрезаем пополам или на четвертинки.

Маринованные помидоры ''Закусочные'': как приготовить отличное дополнение к шашлыку

5. Выкладываем помидоры в емкость разрезом вверх. Сверху выкладываем часть ароматной смеси. Повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты.

Маринованные помидоры ''Закусочные'': как приготовить отличное дополнение к шашлыку

6. Заливаем помидоры маринадом, накрываем крышкой и оставляем на двое суток.

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