Маринованные помидоры "Закусочные": как приготовить отличное дополнение к шашлыку
Что может быть вкуснее сочного и ароматного шашлыка, приготовленного на углях в лучшем маринаде? Лучше него может быть только это блюдо, но в качестве вкуснейшей закуски, которая полностью раскроет вкус шашлыка.
Как приготовить маринованные помидоры так, чтобы понравились всем, в Instagram рассказала фудблогер Анна Шолкова. Эту закуску можно хранить в холодильнике в течение нескольких месяцев.
Ингредиенты
- Помидоры – 1 кг
- Петрушка
- Чеснок
- Сладкий перец
- Острый перец
- Масло
- Вода – ½ л
- Соль – 30 г
- Сахар – 60 г
- Уксус – 50 мл
Способ приготовления
1. В сотейнике смешиваем воду, соль и сахар. Провариваем до растворения и даем полностью остыть.
2. Добавляем 50 мл уксуса в маринад и перемешиваем.
3. В отдельной миске соединяем сладкий и острый перец, чеснок и петрушку. Добавляем растительное масло и перемешиваем.
4. Помидоры разрезаем пополам или на четвертинки.
5. Выкладываем помидоры в емкость разрезом вверх. Сверху выкладываем часть ароматной смеси. Повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты.
6. Заливаем помидоры маринадом, накрываем крышкой и оставляем на двое суток.
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