Маринованные шампиньоны, как в магазине: быстрый рецепт вкусной закуски
Маринованные шампиньоны – очень вкусная, простая и быстрая в приготовлении домашняя закуска. Готовят их преимущественно с разнообразными специями, укропом, горячим маринадом, а также с морковью и луком.
В одном из кулинарных блогов (mama_moze_tato_dopomoze) в Instagram был опубликован рецепт маринованных шампиньонов с морковью, луком и чесноком. Есть такую закуску можно через 5 часов.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 1 кг
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- чеснок – 3 зубчика
- сахар – 2 ст. л.
- соль – 1 ст. л.
- перец горошек (растолочь) – 1 ч. л.
- масло – 100 мл
- уксус – 5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Грибы помыть и отварить. Варить нужно 3 минуты после закипания.
2. Лук нарезать полукольцами, морковь – тонкой соломкой, чеснок натереть на терке.
3. К измельченным овощам добавить специи, масло и уксус. Перемешать.
4. Полученным маринадом залить грибы и оставить на 5 часов.
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