Маринованные шампиньоны, как в магазине: быстрый рецепт вкусной закуски

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Маринованные шампиньоны, как в магазине: быстрый рецепт вкусной закуски

Маринованные шампиньоны – очень вкусная, простая и быстрая в приготовлении домашняя закуска. Готовят их преимущественно с разнообразными специями, укропом, горячим маринадом, а также с морковью и луком.

В одном из кулинарных блогов (mama_moze_tato_dopomoze) в Instagram был опубликован рецепт маринованных шампиньонов с морковью, луком и чесноком. Есть такую закуску можно через 5 часов.

Рецепт маринованных шампиньонов с морковью, луком и чесноком

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 1 кг
  • лук – 1 шт
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  • морковь – 1 шт
  • чеснок – 3 зубчика
  • сахар – 2 ст. л.
  • соль – 1 ст. л.
  • перец горошек (растолочь) – 1 ч. л.
  • масло – 100 мл
  • уксус – 5 ст. л.
Маринованные шампиньоны на скорую руку

Способ приготовления:

1. Грибы помыть и отварить. Варить нужно 3 минуты после закипания.

2. Лук нарезать полукольцами, морковь – тонкой соломкой, чеснок натереть на терке.

3. К измельченным овощам добавить специи, масло и уксус. Перемешать.

Маринованные шампиньоны с морковью и луком

4. Полученным маринадом залить грибы и оставить на 5 часов.

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