Маринованные шампиньоны – очень вкусная, простая и быстрая в приготовлении домашняя закуска. Готовят их преимущественно с разнообразными специями, укропом, горячим маринадом, а также с морковью и луком.

В одном из кулинарных блогов (mama_moze_tato_dopomoze) в Instagram был опубликован рецепт маринованных шампиньонов с морковью, луком и чесноком. Есть такую закуску можно через 5 часов.

Ингредиенты:

шампиньоны – 1 кг

лук – 1 шт

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морковь – 1 шт

чеснок – 3 зубчика

сахар – 2 ст. л.

соль – 1 ст. л.

перец горошек (растолочь) – 1 ч. л.

масло – 100 мл

уксус – 5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Грибы помыть и отварить. Варить нужно 3 минуты после закипания.

2. Лук нарезать полукольцами, морковь – тонкой соломкой, чеснок натереть на терке.

3. К измельченным овощам добавить специи, масло и уксус. Перемешать.

4. Полученным маринадом залить грибы и оставить на 5 часов.

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