Маринованные шампиньоны за 10 минут: рецепт вкусной закуски
Шампиньоны – универсальные грибы для приготовления вкусных закусок, салатов, супов. А еще их можно мариновать со специями, острым перцем, чесноком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных шампиньонов, которые можно есть через 10 минут.
Ингредиенты:
- 1 кг шампиньонов (небольшого размера, или разрезанные пополам)
Маринад:
- 150 мл уксуса 6%
- 100-150 мл масла без запаха
- 1,5 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара с горкой
- 10 горошин перца
- 4-5 листочков лавровых
- 4-6 зуб. чеснока
Способ приготовления:
1. Помойте грибы.
2. В кастрюлю вылейте масло, уксус, добавьте чеснок, соль, перец горошек, сахар, выложите туда грибы, перемешайте.
3. Поставьте на огонь, прокипятите несколько минут.
4. Переложите в подходящую посуду и поставьте в холодильник мариноваться.
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