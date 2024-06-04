Шампиньоны – универсальные грибы для приготовления вкусных закусок, салатов, супов. А еще их можно мариновать со специями, острым перцем, чесноком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных шампиньонов, которые можно есть через 10 минут.

Ингредиенты:

1 кг шампиньонов (небольшого размера, или разрезанные пополам)

Маринад:

150 мл уксуса 6%

100-150 мл масла без запаха

1,5 ч. л. соли

1 ст. л. сахара с горкой

10 горошин перца

4-5 листочков лавровых

4-6 зуб. чеснока

Способ приготовления:

1. Помойте грибы.

2. В кастрюлю вылейте масло, уксус, добавьте чеснок, соль, перец горошек, сахар, выложите туда грибы, перемешайте.

3. Поставьте на огонь, прокипятите несколько минут.

4. Переложите в подходящую посуду и поставьте в холодильник мариноваться.

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