Маринованные шампиньоны за 10 минут: рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Маринованные шампиньоны за 10 минут: рецепт вкусной закуски

Шампиньоны – универсальные грибы для приготовления вкусных закусок, салатов, супов.  А еще их  можно мариновать со специями, острым перцем, чесноком. 

Вкусные маринованные грибы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных шампиньонов, которые можно есть через 10 минут. 

Рецепт грибов

Ингредиенты: 

  • 1 кг шампиньонов (небольшого размера, или разрезанные пополам)

Маринад:

  • 150 мл уксуса 6%
  • 100-150 мл масла без запаха
  • 1,5 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара с горкой
  • 10 горошин перца
  • 4-5 листочков лавровых
  • 4-6 зуб. чеснока

Способ приготовления: 

1. Помойте грибы.

Грибы для приготовления

2. В кастрюлю вылейте масло, уксус, добавьте чеснок, соль, перец горошек, сахар, выложите туда грибы, перемешайте. 

Приготовление грибов

3. Поставьте на огонь, прокипятите несколько минут. 

Маринад для грибов

4. Переложите в подходящую посуду и поставьте в холодильник мариноваться.

Готовые грибы

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