Маринованный артишок: удивите семью необычной консервацией

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Маринованный артишок: удивите семью необычной консервацией

Артишок – это деликатесный овощ, наделенный не только интересным видом, но и большим количеством витаминов и уникальным вкусом. Его жарят на гриле, готовят на пару, фаршируют и даже маринуют.

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Как правильно замариновать артишок, чтобы получилась очень интересная закуска, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров. На своей странице он показал сразу два способа консервации этого овоща.

Маринованный артишок: удивите семью необычной консервацией

Основные ингредиенты

  • Антишок
  • Лимон
  • Вода
Маринованный артишок: удивите семью необычной консервацией

Способ приготовления

1.Очистить артишок от жестких лепестков, срезать верх, разрезать пополам. Вынуть "пухлую" сердцевину.

2. Отправить овощ в воду с лимоном и варить в течение 30 минут. Можно готовить на пару.

Ингредиенты для артишока в уксусе на 3 банка

  • Вода – 1 ст.
  • Яблочный уксус – 2/3 ст.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Зерна горчицы – 1 ч.л.
  • Душистый перец – 3-4 шт
Маринованный артишок: удивите семью необычной консервацией

Способ приготовления

1.Артишоки сложить в банки.

2. Смешать все ингредиенты маринада и прокипятить.

3. Залить горячим маринадом овощи.

4. Закрутить банки. Будут готовы через 5 дней.

Ингредиенты для артишока в растительном масле.

  • Цедра лимона – 2 слайса
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Чеснок – 1 зуб
  • Соль
  • Перец
  • Тимьян
  • Масло
Маринованный артишок: удивите семью необычной консервацией

Способ приготовления

1.Артишок сложить в стерилизованные банки

2. Залить маринадом и закрутить.

3. Будет готов в сутки.

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