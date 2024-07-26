Маринованный артишок: удивите семью необычной консервацией
Артишок – это деликатесный овощ, наделенный не только интересным видом, но и большим количеством витаминов и уникальным вкусом. Его жарят на гриле, готовят на пару, фаршируют и даже маринуют.
Как правильно замариновать артишок, чтобы получилась очень интересная закуска, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров. На своей странице он показал сразу два способа консервации этого овоща.
Основные ингредиенты
- Антишок
- Лимон
- Вода
Способ приготовления
1.Очистить артишок от жестких лепестков, срезать верх, разрезать пополам. Вынуть "пухлую" сердцевину.
2. Отправить овощ в воду с лимоном и варить в течение 30 минут. Можно готовить на пару.
Ингредиенты для артишока в уксусе на 3 банка
- Вода – 1 ст.
- Яблочный уксус – 2/3 ст.
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Зерна горчицы – 1 ч.л.
- Душистый перец – 3-4 шт
Способ приготовления
1.Артишоки сложить в банки.
2. Смешать все ингредиенты маринада и прокипятить.
3. Залить горячим маринадом овощи.
4. Закрутить банки. Будут готовы через 5 дней.
Ингредиенты для артишока в растительном масле.
- Цедра лимона – 2 слайса
- Уксус – 1 ст.л.
- Чеснок – 1 зуб
- Соль
- Перец
- Тимьян
- Масло
Способ приготовления
1.Артишок сложить в стерилизованные банки
2. Залить маринадом и закрутить.
3. Будет готов в сутки.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты консерваций: