Артишок – это деликатесный овощ, наделенный не только интересным видом, но и большим количеством витаминов и уникальным вкусом. Его жарят на гриле, готовят на пару, фаршируют и даже маринуют.

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Как правильно замариновать артишок, чтобы получилась очень интересная закуска, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров. На своей странице он показал сразу два способа консервации этого овоща.

Основные ингредиенты

Антишок

Лимон

Вода

Способ приготовления

1.Очистить артишок от жестких лепестков, срезать верх, разрезать пополам. Вынуть "пухлую" сердцевину.

2. Отправить овощ в воду с лимоном и варить в течение 30 минут. Можно готовить на пару.

Ингредиенты для артишока в уксусе на 3 банка

Вода – 1 ст.

Яблочный уксус – 2/3 ст.

Соль – ½ ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Зерна горчицы – 1 ч.л.

Душистый перец – 3-4 шт

Способ приготовления

1.Артишоки сложить в банки.

2. Смешать все ингредиенты маринада и прокипятить.

3. Залить горячим маринадом овощи.

4. Закрутить банки. Будут готовы через 5 дней.

Ингредиенты для артишока в растительном масле.

Цедра лимона – 2 слайса

Уксус – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зуб

Соль

Перец

Тимьян

Масло

Способ приготовления

1.Артишок сложить в стерилизованные банки

2. Залить маринадом и закрутить.

3. Будет готов в сутки.

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