Маринованный чеснок в красной смородине на зиму: как приготовить закуску
Маринованный чеснок – это пикантная закуска, которая зимой будет отличным дополнением к мясу и разнообразным любимым блюдам. Продукт сохраняет свой пикантный вкус, остается хрустящим и немного сладковатым. После приготовления его можно есть уже через три месяца.
Идея приготовления маринованного чеснока в красной смородине опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. все компоненты очень простые.
Ингредиенты:
- 12-14 головок молодого чеснока
- 500 г красной смородины + несколько горстей на веточках
- 3 ст.л. соли
- 6 ст. сахара
- горсть черных перцев горошком
- стакан 9% уксуса (250 мл)
Способ приготовления:
1. Чеснок разделите на зубчики, оставьте только 1 слой шелухи или уберите совсем (если уберете – будет с синим оттенком).
2. Выложите чеснок в стерилизованные банки, пересыпая гроздьями смородины.
3. Для маринада 500 г смородины (без веточек) залейте водой до 1 л (в мерном стакане или кастрюле с метками).
4. Добавить половину сахара и соли, весь перец.
5. Доведите до кипения.
6. Варите 5 минут.
7. Прижмите ягоды, варите еще 2 минуты.
8. Процедите, поверните маринад в кастрюлю, добавьте оставшийся сахар и соль уксус.
9. Дайте вскипеть и варите 1 минуту.
10. Залейте чеснок кипящим маринадом, закройте крышками.
11. Переверните, дайте остыть, поставьте в холодильник или подвал, погреб.
12. Через 3 месяца чеснок готов. Из данной порции выходит 3-4 банка 0,5 л.
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