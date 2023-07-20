Маринованный чеснок – это пикантная закуска, которая зимой будет отличным дополнением к мясу и разнообразным любимым блюдам. Продукт сохраняет свой пикантный вкус, остается хрустящим и немного сладковатым. После приготовления его можно есть уже через три месяца.

Идея приготовления маринованного чеснока в красной смородине опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. все компоненты очень простые.

Ингредиенты:

12-14 головок молодого чеснока

500 г красной смородины + несколько горстей на веточках

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3 ст.л. соли

6 ст. сахара

горсть черных перцев горошком

стакан 9% уксуса (250 мл)

Способ приготовления:

1. Чеснок разделите на зубчики, оставьте только 1 слой шелухи или уберите совсем (если уберете – будет с синим оттенком).

2. Выложите чеснок в стерилизованные банки, пересыпая гроздьями смородины.

3. Для маринада 500 г смородины (без веточек) залейте водой до 1 л (в мерном стакане или кастрюле с метками).

4. Добавить половину сахара и соли, весь перец.

5. Доведите до кипения.

6. Варите 5 минут.

7. Прижмите ягоды, варите еще 2 минуты.

8. Процедите, поверните маринад в кастрюлю, добавьте оставшийся сахар и соль уксус.

9. Дайте вскипеть и варите 1 минуту.

10. Залейте чеснок кипящим маринадом, закройте крышками.

11. Переверните, дайте остыть, поставьте в холодильник или подвал, погреб.

12. Через 3 месяца чеснок готов. Из данной порции выходит 3-4 банка 0,5 л.

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