Маринованный фиолетовый лук к шашлыку или просто на бутерброды: легкий рецепт
Маринованный лук – это универсальное блюдо. Она может служить в качестве самостоятельной закуски или дополнять вкус бургеров, шаурмы и даже шашлыка. А еще, его можно просто положить на бутерброды, от чего они станут не только вкуснее, но и приобретут красивый вид.
Особенно хорошим это блюдо получится, если приготовить его именно из фиолетового лука. Оно поразит не резким, но вкусным ароматом и внешним видом. Как правильно замариновать фиолетовый лук, в Instagram рассказала фудблогер Альбина Борисовец.
Ингредиенты на 1л
- Соль – 3 ч.л.
- Сахар – 3 ст.л.
- Уксус (лучше яблочный) – 1/3 часть
Способ приготовления
1. Лук чистим и нарезаем полукольцами.
2. Выкладываем лук в банку объемом 1 литр.
3. Непосредственно в банку добавляем все ингредиенты из списка.
4. Заливаем банку до краев кипятком.
5. Закрываем банку крышкой и оставляем на 3-4 часа.
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