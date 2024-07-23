Маринованный лук – это универсальное блюдо. Она может служить в качестве самостоятельной закуски или дополнять вкус бургеров, шаурмы и даже шашлыка. А еще, его можно просто положить на бутерброды, от чего они станут не только вкуснее, но и приобретут красивый вид.

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Особенно хорошим это блюдо получится, если приготовить его именно из фиолетового лука. Оно поразит не резким, но вкусным ароматом и внешним видом. Как правильно замариновать фиолетовый лук, в Instagram рассказала фудблогер Альбина Борисовец.

Ингредиенты на 1л

Соль – 3 ч.л.

Сахар – 3 ст.л.

Уксус (лучше яблочный) – 1/3 часть

Способ приготовления

1. Лук чистим и нарезаем полукольцами.

2. Выкладываем лук в банку объемом 1 литр.

3. Непосредственно в банку добавляем все ингредиенты из списка.

4. Заливаем банку до краев кипятком.

5. Закрываем банку крышкой и оставляем на 3-4 часа.

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