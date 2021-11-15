Маринованный имбирь, как в японском ресторане: секреты приготовления от кулинара

Имбирь – очень вкусный и самое главное – ценный продукт, который богат витаминами и необходимы микроэлементами. Специалисты рекомендуют есть его в разном виде: сырым, добавлять в чай, в виде порошка приправлять блюда, есть маринованным, делать вкусные напитки.

Если вы давно хотели хотели сделать маринованный имбирь дома, но никак не решались, самое время это сделать сейчас, к тому же – это просто элементарно.

Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкуснейшего маринованного имбиря, который вы с легкостью приготовите дома и по вкусу он будет лучше, чем ресторанный.

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Ингредиенты:

Корень имбиря – 200 г

Рисовый уксус – 3 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 2 ст. л.

Вода – 400 г

Свекла – 1/2 шт.

Способ приготовления:

1. Почистите тщательно корень имбиря.

2. Нарежьте его очень тонкими слайсами.

3. В сотейник налейте воду, добавьте соль, доведите до кипения и положите туда имбирные слайсы и так оставьте на 5 минут.

4. В отдельный сотейник налейте воду, добавьте сахар и рисовый уксус, доведите до кипения.

5. Имбирь отбросьте на дуршлаг, чтобы соленая вода сбежала.

6. В банку положите свеклу, сверху имбирь и залейте горячим маринадом, закройте банку крышкой и оставьте на 2-3 часа хорошо настояться.

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