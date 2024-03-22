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Маринованный лук к мясным блюдам: понадобится минимум ингредиентов
Очень часто лук не добавляют в многие блюда из-за неприятного запаха. Но, чтобы лук не имел горького вкуса и запаха, ее нужно правильно замариновать, например, добавить уксус и кипяток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного лук, для приготовления которого нужен уксус и кипяток.
Ингредиенты:
- лук – 1-2 шт.
- уксус – 3 ст. л.
- соль
- сахар
- кипяток – 4 ст. л.
- зелень
Способ приготовления:
1. Почистите и нарежьте кольцами лук.
2. Добавьте соль, помните лук руками и добавьте уксус, кипяток, помните еще раз, оставьте промариноваться.
3. Слейте из лука всю жидкость и можно использовать вкусный лук без горечи.
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