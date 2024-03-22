Очень часто лук не добавляют в многие блюда из-за неприятного запаха. Но, чтобы лук не имел горького вкуса и запаха, ее нужно правильно замариновать, например, добавить уксус и кипяток.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного лук, для приготовления которого нужен уксус и кипяток.

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Ингредиенты:

лук – 1-2 шт.

уксус – 3 ст. л.

соль

сахар

кипяток – 4 ст. л.

зелень

Способ приготовления:

1. Почистите и нарежьте кольцами лук.

2. Добавьте соль, помните лук руками и добавьте уксус, кипяток, помните еще раз, оставьте промариноваться.

3. Слейте из лука всю жидкость и можно использовать вкусный лук без горечи.

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