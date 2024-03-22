Маринованный лук к мясным блюдам: понадобится минимум ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Маринованный лук к мясным блюдам: понадобится минимум ингредиентов

Очень часто лук не добавляют в многие блюда из-за неприятного запаха. Но, чтобы лук не имел горького вкуса и запаха, ее нужно правильно замариновать, например, добавить уксус и кипяток. 

Как правильно замариновать лук

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного лук, для приготовления которого нужен уксус и кипяток.

Маринованный лук с уксусом
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Ингредиенты:

  • лук – 1-2 шт.
  • уксус – 3 ст. л.
  • соль
  • сахар
  • кипяток – 4 ст. л.
  • зелень

Способ приготовления:

1. Почистите и нарежьте кольцами лук.

Порезаный лук

2. Добавьте соль, помните лук руками и добавьте уксус, кипяток, помните еще раз, оставьте промариноваться. 

Что нужно добавить в лук, чтобы убрать горечь

3. Слейте из лука всю жидкость и можно использовать вкусный лук без горечи.

Готовый маринованный лук

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